شهيد ثانٍ في طمون جنوب طوباس والاحتلال يحتجز جثمانه

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد شاب ثانٍ في بلدة طمون، لم تعرف هويته بعد، وما زال جثمانه محتجزا لدى قوات الاحتلال.
وانتشرت مقاطع مصورة لجرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، أثناء انسحابها من بلدة طمون، وهي تحمل جثمانا لأحد الشبان، دون معرفة ظروف استشهاده بعد.
وكانت طواقم الهلال الأحمر قد انتشلت جثمان الشهيد هاني بني عودة فجر اليوم من بلدة طمون، من داخل المنزل، الذي كانت تحاصره قوات الاحتلال داخله.
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