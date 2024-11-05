شهيد ثانٍ في طمون جنوب طوباس والاحتلال يحتجز جثمانه

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد شاب ثانٍ في بلدة طمون، لم تعرف هويته بعد، وما زال جثمانه محتجزا لدى قوات الاحتلال.

وانتشرت مقاطع مصورة لجرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، أثناء انسحابها من بلدة طمون، وهي تحمل جثمانا لأحد الشبان، دون معرفة ظروف استشهاده بعد.

وكانت طواقم الهلال الأحمر قد انتشلت جثمان الشهيد هاني بني عودة فجر اليوم من بلدة طمون، من داخل المنزل، الذي كانت تحاصره قوات الاحتلال داخله.