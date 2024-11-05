الصحة تمدد الحملة الطارئة للتطعيم لشلل الأطفال في مدينة غزة ليوم إضافي

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله
/ PNN -
أعلن وزيرة
الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الثلاثاء، تمديد الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مدينة غزة ليوم إضافي في 4 مراكز.
وأضاف أبو رمضان، في بيان صحفي، أن المراكز التي سيتم تمديد الحملة فيها ليوم رابع هي مركز الشيخ رضوان، ومركز الشاطئ، ومركز مسقط الرحمة، ومركز الدرج.
وكانت الجولة الثانية من الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة غزة استمرت لثلاثة أيام.
وقال وزير الصحة إن أطفالنا في محافظة شمال غزة ما زالوا محرومين من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، جراء تصاعد وتيرة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه لمراكز العلاج والتطعيم، وصعوبة تحرك الأهالي والكوادر الصحية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على أطفالنا، حيث أن الجرعة الثانية لازمة للحصول على المناعة الكاملة، ومنع انتقال العدوى للآخرين مستقبلاً.
وأشار إلى أنه خلال الجولة الثانية من الحملة، فقط طعمت طواقم وزارة الصحة الفلسطينية بالشراكة مع طواقم منظمة الصحة العالمية و"الونيسيف"، و"الأونروا" 556477 طفلا "دون سن العاشرة"، كما تم إعطاء فيتامين (أ) لـ 448173 طفلا "من عمر سنتين إلى 10 سنوات"، في مراكز التطعيم المختلفة بمحافظة غزة.
وتابع الوزير أبو رمضان أنه حتى مساء أمس الاثنين، تم تطعيم ما نسبته 94٪ من الفئة المستهدفة من الأطفال في المحافظات الجنوبية.
MENAFN05112024000205011050ID1108851610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.