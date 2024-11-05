الصحة تمدد الحملة الطارئة للتطعيم لشلل الأطفال في مدينة غزة ليوم إضافي

MENAFN - Palestine News ) رام الله/ PNN -أعلن الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الثلاثاء، تمديد الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في مدينة غزة ليوم إضافي في 4 مراكز.

وأضاف أبو رمضان، في بيان صحفي، أن المراكز التي سيتم تمديد الحملة فيها ليوم رابع هي مركز الشيخ رضوان، ومركز الشاطئ، ومركز مسقط الرحمة، ومركز الدرج.

وكانت الجولة الثانية من الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظة غزة استمرت لثلاثة أيام.

وقال الصحة إن أطفالنا في محافظة شمال غزة ما زالوا محرومين من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، جراء تصاعد وتيرة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه لمراكز العلاج والتطعيم، وصعوبة تحرك الأهالي والكوادر الصحية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على أطفالنا، حيث أن الجرعة الثانية لازمة للحصول على المناعة الكاملة، ومنع انتقال العدوى للآخرين مستقبلاً.

وأشار إلى أنه خلال الجولة الثانية من الحملة، فقط طعمت طواقم وزارة الصحة الفلسطينية بالشراكة مع طواقم منظمة الصحة العالمية و"الونيسيف"، و"الأونروا" 556477 طفلا "دون سن العاشرة"، كما تم إعطاء فيتامين (أ) لـ 448173 طفلا "من عمر سنتين إلى 10 سنوات"، في مراكز التطعيم المختلفة بمحافظة غزة.

وتابع الوزير أبو رمضان أنه حتى مساء أمس الاثنين، تم تطعيم ما نسبته 94٪ من الفئة المستهدفة من الأطفال في المحافظات الجنوبية.