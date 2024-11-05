إكس أس دوت كوم تصبح الراعي الرسمي العالمي لمؤتمر سمارت فيجن في القاهرة

UNITED ARAB EMIRATES, November 5, 2024 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها للدورة السابعة من مؤتمر ومعرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر بصفتها الراعي الرسمي العالمي لهذا الحدث الدولي.المعرض من تنظيم شركة سمارت فيجن الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض ويقام يومي 9 و 10 نوفمبر في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة.وكجزء من رعايتها للمعرض، سيكون فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS ) متواجدا في الجناح رقم 3، للتواصل المباشر مع المتداولين والشركاء.وسيجمع المؤتمر خبراء ماليين بارزين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، مما يجعل من هذا الحدث ملتقى رئيسي لمناقشة مستقبل الاستثمار واستكشاف التقنيات المالية.ويمكن للحاضرين أن يتوقعوا اكتساب رؤى قيمة في التحليلات المتقدمة وأنظمة التداول الخوارزمية وممارسات إدارة المخاطر الفعّالة والأدوات الأساسية لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة في سوق اليوم سريع الخطى.وسيشهد المعرض عدة محاضرات لفريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS) يلقيها السيد أحمد نجم (رئيس قسم الأبحاث)، السيد رامي ويصا (المدير الارشد لتطوير الأعمال)، والاستاذة يارا أحمد (مديرة تطوير الأعمال).وتعليقا على ذلك، قال السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بصفتنا الراعي العالمي الرسمي لهذا الحدث المهم، نتطلع إلى التواصل مع المتداولين واستكشاف الشراكات المحتملة.وأضاف: سيكون فريق البحث المخصص لدينا متاحًا لمناقشة اتجاهات السوق وتحليل التقلبات وتسليط الضوء على الفرص المثيرة التي تنشأ في المشهد الديناميكي الحالي لعالم المال.وتابع السيد شادي سلوم: ندعو الجميع للانضمام إلينا للمشاركة في المناقشات التي يمكن أن تشكل مستقبل الاستثمار.من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي عن سعادته للتعاون مع مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS).وقال الدكتور محمد النظامي: يسعدنا أن نرحب مجددا بفريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS) في هذه الدورة من مؤتمر ومعرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر.وأضاف: إن ريادة "إكس أس دوت كوم" (XS) في مجال التكنولوجيا المالية وحضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجعلها الشريك المثالي لهذا الحدث، ونحن نتطلع إلى مساهماتها القيمة في مناقشاتنا في القاهرة.هذاـ وتؤكد رعاية "إكس أس دوت كوم" (XS) لمؤتمر ومعرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر، على التزامها الراسخ بتقديم منصات تداول مبتكرة وخدمات مالية استثنائية.وسيعرض الوسيط العالمي متعدد الأصول خلال المؤتمر مجموعة من استراتيجيات التداول من خلال مناقشات جذابة يقودها فريق عمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وستكون إحدى النقاط البارزة في المؤتمر هي التداول بالنسخ، حيث حصل الوسيط الحائز على جوائز متعددة على جائزة أفضل منصة للتداول بالنسخ مؤخرا.ويقدم هذا المؤتمر للحاضرين فرصة فريدة لاكتساب رؤى من الخبراء والمختصين، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم والتنقل في مشهد السوق المتطور اليوم.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة سمارت فيجنشركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.

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