مستقبل السياسة الأمريكية يعتمد على عدد من الولايات المتأرجحة المهمة

(MENAFN
) مع تصاعد سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يعتمد مستقبل السياسة الأمريكية على عدد من الولايات المتأرجحة المهمة، بالإضافة إلى قضايا رئيسية أصبحت محورية بالنسبة للناخبين: الاقتصاد وحقوق الإجهاض, وفقًا لتقرير حديث من موقع بلومبرغ، من المتوقع أن تلعب هذه القضايا دورًا حاسمًا في تحديد نتيجة الانتخابات، حيث يركز كل من المرشحين الرئيسيين - كامالا هاريس ودونالد ترامب
- جهودهما بشكل كبير على جذب الناخبين في هذه الولايات المتنازع عليها, ومع تقدم الحملة، أصبحت الفجوة بين الجنسين أيضًا في صدارة الاهتمام، مما يزيد من تعقيد السباق الانتخابي وقد يغير الديناميكيات التقليدية للانتخابات الأمريكية, وفي سياق سياسي
يتسم بتزايد الاستقطاب، يظل الاقتصاد عاملاً محوريًا في دفع قرارات الناخبين, رغم تعافي الاقتصاد الأمريكي من أشد تأثيرات جائحة كوفيد-19، الذي تميز بمعدلات بطالة منخفضة وزيادة في الوظائف، فإن القضايا الاقتصادية ما زالت تحتل أولوية كبيرة لدى العديد من الأمريكيين, بالنسبة للناخبين الذين يعانون من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، تمثل هذه القضايا مصادر قلق واستياء قد تؤثر في النهاية على اختياراتهم في صناديق الاقتراع, يواجه الرئيس جو بايدن، الذي أدارت إدارته عملية التعافي الاقتصادي، تحديًا في معالجة هذه المخاوف الاقتصادية، وخاصة التضخم المستمر الذي يؤثر على ميزانيات الأسر في جميع أنحاء البلاد.
وفي المقابل، استطاع الرئيس السابق دونالد ترامب الاستفادة من القلق الاقتصادي الذي يشعر به العديد من الناخبين، حيث يروج لنفسه كمرشح سيجلب التغيير ويعيد الاستقرار الاقتصادي, على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يظهر بعض مؤشرات التحسن، إلا أن التضخم لا يزال يشكل نقطة ضعف رئيسية، حيث أدت الزيادة في الأسعار إلى ترك العديد من الأمريكيين في حالة من الاستفهام حول فعالية السياسات الاقتصادية الحالية, وقد أصبحت هذه الاستجابة الاقتصادية بمثابة صرخة احتجاج لمؤيدي ترامب، مما يمنحه خط هجوم واضح ضد إدارة بايدن, وفي الوقت نفسه، أصبحت قضايا حقوق الإجهاض نقطة محورية في السباق الانتخابي, لا يزال قرار المحكمة العليا الأمريكية في عام 2022 بإلغاء حكم "رو ضد وايد" يشعل حماس الناخبين، خصوصًا النساء، اللواتي يرون في فقدان الحماية الفيدرالية تهديدًا مباشرًا لحقوقهن, وقد أدى هذا القرار إلى موجة من النشاط السياسي والتحفيز بين الناخبين الذين يشعرون أن حرياتهم الأساسية في خطر, وبناءً على ذلك، أصبحت حقوق الإجهاض قضية رئيسية للعديد من الناخبين في هذا السباق الانتخابي، حيث يركز كل من المرشحين على كيفية معالجة هذه القضية.
اما بالنسبة لنائبة الرئيس كامالا هاريس، التي يُتوقع أن تلعب دورًا مركزيًا في الدفاع عن القيم الديمقراطية، فإن تأمين دعم الناخبات أمر بالغ الأهمية, إذا كانت هاريس تأمل في الفوز في 2024، فعليها أن تتجاوز مجرد الفوز في معاقل الحزب الديمقراطي؛ يجب أن تنجح أيضًا في الفوز في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن ونبراسكا, هذه الولايات، التي عُرفت تاريخيًا بأنها ساحة معركة، تعتبر الآن أساسية لضمان الفوز بالحصول على 270 صوتًا انتخابيًا، وهي العتبة الضرورية للفوز في الانتخابات.
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