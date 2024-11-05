JETOUR تستعرض أحدث طرازاتها في معرض جدة الدولي للسيارات في مقدمتهاT1 و T2 I-DM

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 5, 2024 /EINPresswire / -- تشارك JETOUR في جدة الدولي للسيارات، الذي انطلق في 29 أكتوبر الجاري في جدة سوبر دوم، حيث تستعرض باقة من أحدث طرازاتها الرائدة من السيارات المخصصة للطرقات الوعرة والسيارات العائلية. وكشفت الشركة خلال مشاركتها عن مجموعة من الطرازات الجديدة للمرة الأولى، بما فيها سيارة T1 الرياضية متعددة الاستعمالات والمخصصة للطرقات الوعرة؛ وسيارة T2 i-DM الهجينة الرياضية متعددة الاستعمالات. وسلّطت الخطوة الضوء على ثقة شركة JETOUR باستراتيجيتها على الصعيدين الوطني والعالمي، فضلاً عن زيادة استثمارها في الشرق الأوسط من خلال استراتيجية "ترافل+".سيارة T1 تتألق في إطلالتها الأولى مجسدة أفضل مزايا سيارات الطرقات الوعرةعرض جناح JETOUR سيارة T1، أحدث إضافات الشركة لعائلتها من السيارات المخصصة للطرقات الوعرة، ليكون الظهور الأول لها على الساحة العالمية. وتندرج السيارة الرائدة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الخفيفة والمخصصة للطرقات الوعرة. وتتميز بتصميمها الخارجي الجريء المربع، الذي حاز على جائزة ريد دوت ديزاين كونسيبت المقدمة من جوائز ريد دوت ديزاين 2024، ونظام TOUR OS 2.0 المتطور، ومقصورة هادئة في غاية الفخامة مع مقاعد مريحة، مما يعزز الطابع المستقبلي للسيارة. كما تأتي السيارة بمحرك من فئة 2.0TD عالي الكفاءة وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات مع نظام XWD للدفع الرباعي الذكي. وتدعم T1 أيضاً إمكانية إجراء التعديلات بشكل رسمي، بما يلبي احتياجات السائقين الذين يبحثون عن التفرد والحياة الراقية.الظهور الأول لسيارة T2 i-DM يبشر ببداية عصر جديد في تجارب الطرقات الوعرة بالسيارات الهجينةأزاحت JETOUR أيضاً الستار عن طراز T2 i-DM، السيارة التي تجسد طموح الشركة في التحول إلى "العلامة الأفضل عالمياً في المركبات الهجينة المخصصة للطرقات الوعرة". وتعتمد السيارة الرائدة تكنولوجيا i-DM، وهي أحدث تقنية في مجال السيارات الهجينة الفائقة. كما تضم محركاً هجيناً عالي الكفاءة وناقل حركة هجيناً ونظام أمان للبطارية. وتتميز السيارة بالكفاءة في استهلاك الطاقة والأداء القوي ومعايير الأمان العالية والمزايا الذكية. وتبلغ الاستطاعة القصوى للمحرك 280 كيلوواط، وعزم الدوران الأقصى 610 نيوتن متر، مما يوفر للسائق تجربة قيادة مليئة بالمتعة والشغف. وتجدر الإشارة إلى أنّ طراز T2، وهي النسخة العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي من سيارة T2 i-DM، حقق خلال وقت قصير المركز الأول في مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات ذات التصميم المربع في المملكة العربية السعودية منذ إطلاقه في الربع الأول لعام 2024. ومن المتوقع أن يعزز إطلاق T2 i-DM من المكانة الكبيرة التي تحظى بها سيارات JETOUR في السوق السعودية.الالتزام بتلبية الاحتياجات المحلية وتسريع النمو الاستراتيجي العالميوفقاً للتقارير، سيتم إطلاق سيارة JETOUR T1، التي ظهرت لأول مرة في هذا المعرض، رسمياً في السوق السعودي بداية العام المقبل. وبعد إطلاقها، ستنضم T1 إلى T2 إلى مجموعة من المنتجات المتميزة، التي تعزز تنوع منتجات سلسلة سيارات الدفع الرباعي.ومن المتوقع أن يسهم التوسع المتسارع لـJETOUR على صعيد السيارات العائلية والدفع الرباعي، التي تشمل طرازات X70 وX90 وDASHING، في تحقيق مبيعات تتجاوز 20,000 وحدة في السوق السعودي خلال العام المقبل.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كي تشواندنغ، نائب رئيس شركة JETOUR: "أنشأت الشركة منذ تأسيسها أكثر من 2000 شبكة مبيعات وخدمة في أكثر من 60 دولة ومنطقة، واستقطبت ما يزيد عن 1.4 مليون عميل على مستوى العالم في 74 شهراً فقط. ومع تسارع نمو JETOUR ، تهدف الشركة إلى مواصلة هذا الزخم في المملكة العربية السعودية. وحرصاً منها على تزويد عملائها في المملكة بأفضل الخدمات، ستقوم JETOUR بتطوير قنواتها وخدماتها عبر إنشاء المزيد من صالات العرض الحصرية واعتماد مزيد من الوكلاء والتعاون مع شركة فيكس أوتو، مما يوفر تجربة خدمة مريحة وسلسة.وتلتزم JETOUR في المستقبل باستراتيجية "ترافل+" التي تسترشد بجهود الشركة على الصعيد العالمي وتركز على توفير حلول تلبي الاحتياجات المحلية، وستستمر في تقديم تجارب سفر استثنائية للعملاء على مستوى العالم.

Pragati Malik

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