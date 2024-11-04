مقتل ستة مسلحين خلال اشتباكات مسلحة مع الجيش الباكستاني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 4 - 11 (كونا) -- لقي ستة مسلحين حتفهم خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الجيش الباكستاني وقعت اليوم الاثنين في اقليم (خيبر) القريب من الحدود الباكستانية - الافغانية.
وذكر مكتب العلاقات العامة التابع لقيادة الجيش الباكستاني في بيان له ان قوة عسكرية باكستانية نفذت عملية مستهدفة موقعا للمسلحين المتمردين في مقاطعة (وزيرستان) ما اسفر عن مقتل مسلح واحد دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
واوضح البيان ان القوات الباكستانية رصدت مجموعة مسلحة حاولت التسلل عبر الحدود الافغانية - الباكستانية حيث اشتبكت معها في منطقة (كهمارانغ) بالاقليم ما اسفر عن مقتل خمسة مسلحين واصابة ثلاثة اخرين بجروح مختلفة.
وطالب البيان الحكومة الافغانية بحفظ الامن على حدودها ومنع الجماعات المسلحة من استخدام اراضيها للتسلل الى باكستان للقيام باعمال ارهابية.(النهاية)
س ب ك / س ع م
MENAFN04112024000071011013ID1108851050
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