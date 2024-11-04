الأمم المتحدة: اللاجئون السودانيون في ليبيا تخطوا الـ 100 ألف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 4 - 11 (كونا) -- كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين أن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا الفارين من الحرب في بلادهم تجاوز 101 ألف لاجئ.
وقالت المفوضية في بيان إن اغلب اللاجئين وصلوا الى ليبيا منتصف أبريل 2023 بسبب المعارك التي تدور في عدد من الولايات السودانية.
واكدت المفوضية أن نحو 65 ألفا من اللاجئين دخلوا ليبيا عن طريق مدينة (الكفرة) جنوب شرقي البلاد بمعدل بمعدل 300 إلى 400 لاجئ يوميا.
وأشارت إلى أن نصف اللاجئين فقط مسجلين في قوائمها بنحو 50 ألف لاجئ. (النهاية)
ش ب م / ف ا س
MENAFN04112024000071011013ID1108851049
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