Tuesday, 05 November 2024 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة: اللاجئون السودانيون في ليبيا تخطوا الـ 100 ألف

11/4/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 4 - 11 (كونا) -- كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين أن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا الفارين من الحرب في بلادهم تجاوز 101 ألف لاجئ.
وقالت المفوضية في بيان إن اغلب اللاجئين وصلوا الى ليبيا منتصف أبريل 2023 بسبب المعارك التي تدور في عدد من الولايات السودانية.
واكدت المفوضية أن نحو 65 ألفا من اللاجئين دخلوا ليبيا عن طريق مدينة (الكفرة) جنوب شرقي البلاد بمعدل بمعدل 300 إلى 400 لاجئ يوميا.
وأشارت إلى أن نصف اللاجئين فقط مسجلين في قوائمها بنحو 50 ألف لاجئ. (النهاية)

ش ب م / ف ا س



MENAFN04112024000071011013ID1108851049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث