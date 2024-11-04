مصر تدين قرار انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الاتفاق المنظم لعمليات (الأونروا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- أدانت مصر اليوم الإثنين بأشد العبارات قرار انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإيقاف عملها بشكل رسمي.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أن هذا القرار المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن القرار يشكل تطورا خطيرا يستهدف الاحتلال منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي مؤكدا دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وجددت مصر في البيان تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني وللخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار.
وأعادت مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله وأن على مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بدوره لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين. (النهاية)
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