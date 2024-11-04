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مصر تدين قرار انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الاتفاق المنظم لعمليات (الأونروا)

11/4/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- أدانت مصر اليوم الإثنين بأشد العبارات قرار انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإيقاف عملها بشكل رسمي.
وقالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان أن هذا القرار المرفوض يعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن القرار يشكل تطورا خطيرا يستهدف الاحتلال منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي مؤكدا دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وجددت مصر في البيان تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني وللخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار.
وأعادت مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله وأن على مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بدوره لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين. (النهاية)

أ س م / ف ا س



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