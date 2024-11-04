اختتام فعاليات المنتدى الاقتصادي بوابة الخليج 2024 بالمنامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 4 - 11 (كونا) -- اختتمت اليوم الاثنين فعاليات النسخة الثانية من "منتدى بوابة الخليج 2024" الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين حيث شهد حضورا لافتا ضم 250 مشاركا من مختلف مجالات الأعمال والصناعة.
وشهد اليوم الثاني والأخير من المنتدى جلسات ركزت على القطاعات ذات النمو المرتفع في المنطقة بما في ذلك السياحة والصناعة والمصرفية والرياضة والترفيه.
وشاركت وزيرة
السياحة في مملكة البحرين فاطمة الصيرفي في جلسة نقاشية بعنوان "السياحة عامل لتسريع النمو في دول الخليج" أكدت خلالها الدور الحاسم الذي تؤديه السياحة في التنويع الاقتصادي بالمنطقة.
كما تطرقت إلى استراتيجية السياحة (2022 - 2026) وأهمية تعزيز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة سياحية موحدة.
من جهته قدم محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان رؤيته حول تطور القطاع المالي مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لتحفيز الابتكار مع مراعاة التوازن بين الامتثال التنظيمي وحماية المستهلك.
وفيما يتعلق باستراتيجيات التنويع في مجالات المعادن والتصنيع والصناعات الثقيلة شدد رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) خالد الرميحي على ضرورة توسيع الصناعات التكميلية للألمنيوم في البحرين وتعزيز الإنتاج المحلي خصوصا في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ضمن كامل سلسة القيمة.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى التأثير الكبير لسباقات الفورمولا 1 في تعزيز الظهور العالمي للبحرين مشيرا إلى أن أكثر من 80 مليون شخص تابعوا السباق منذ عام 2004.
وأكد أن هذا السباق في البحرين يمثل نموذجا مستداما يعزز نقل المهارات حيث استضافت الحلبة 363 فعالية في عام 2023. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
MENAFN04112024000071011013ID1108851046
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