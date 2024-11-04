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اختتام فعاليات المنتدى الاقتصادي بوابة الخليج 2024 بالمنامة

11/4/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 4 - 11 (كونا) -- اختتمت اليوم الاثنين فعاليات النسخة الثانية من "منتدى بوابة الخليج 2024" الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين حيث شهد حضورا لافتا ضم 250 مشاركا من مختلف مجالات الأعمال والصناعة.
وشهد اليوم الثاني والأخير من المنتدى جلسات ركزت على القطاعات ذات النمو المرتفع في المنطقة بما في ذلك السياحة والصناعة والمصرفية والرياضة والترفيه.
وشاركت وزيرة السياحة في مملكة البحرين فاطمة الصيرفي في جلسة نقاشية بعنوان "السياحة عامل لتسريع النمو في دول الخليج" أكدت خلالها الدور الحاسم الذي تؤديه السياحة في التنويع الاقتصادي بالمنطقة.
كما تطرقت إلى استراتيجية السياحة (2022 - 2026) وأهمية تعزيز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهة سياحية موحدة.
من جهته قدم محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان رؤيته حول تطور القطاع المالي مشيرا إلى أهمية التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لتحفيز الابتكار مع مراعاة التوازن بين الامتثال التنظيمي وحماية المستهلك.
وفيما يتعلق باستراتيجيات التنويع في مجالات المعادن والتصنيع والصناعات الثقيلة شدد رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) خالد الرميحي على ضرورة توسيع الصناعات التكميلية للألمنيوم في البحرين وتعزيز الإنتاج المحلي خصوصا في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ضمن كامل سلسة القيمة.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى التأثير الكبير لسباقات الفورمولا 1 في تعزيز الظهور العالمي للبحرين مشيرا إلى أن أكثر من 80 مليون شخص تابعوا السباق منذ عام 2004.
وأكد أن هذا السباق في البحرين يمثل نموذجا مستداما يعزز نقل المهارات حيث استضافت الحلبة 363 فعالية في عام 2023. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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