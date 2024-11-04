وزيرا خارجيتي الولايات المتحدة ومصر يبحثان هاتفيا الأوضاع في غزة ولبنان والسودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 4 - 11 (كونا) -- أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الإثنين بأن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي بينهما الأوضاع في كل من غزة ولبنان والسودان.
وذكرت الوزارة أن الاتصال جرى أمس الأحد وشدد خلاله الوزيران على أهمية إنهاء الحرب على غزة وضمان إطلاق سراح الأسرى كافة "وزيادة واستدامة تسليم المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.
وأضافت أن بلينكن وعبد العاطي بحثا "أهمية إرساء مسار لفترة ما بعد الصراع (الحرب على غزة) يوفر الحكم والأمن وإعادة الإعمار".
وبخصوص الوضع في لبنان حيث تشن آلة حرب الاحتلال قصفا مكثفا وعمليات عسكرية منذ ما يزيد على شهر بحث الطرفان "الجهود الرامية إلى تعزيز الحل الدبلوماسي الذي من شأنه أن يمكن المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم بأمان وأمن".
وأكد بلينكن "على الحاجة إلى أن يتعامل القادة اللبنانيون بسرعة مع شغور منصب الرئاسة في البلاد".
من جهة أخرى شكر الوزير الأمريكي نظيره المصري على "العمل الحاسم الذي تقوم به مصر لتحقيق نهاية للصراع في السودان وحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية" مشير إلى "أهمية المضي قدما في الانتقال إلى حكومة مدنية". (النهاية)
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