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وزيرا خارجيتي الولايات المتحدة ومصر يبحثان هاتفيا الأوضاع في غزة ولبنان والسودان

11/4/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 11 (كونا) -- أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الإثنين بأن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي بينهما الأوضاع في كل من غزة ولبنان والسودان.
وذكرت الوزارة أن الاتصال جرى أمس الأحد وشدد خلاله الوزيران على أهمية إنهاء الحرب على غزة وضمان إطلاق سراح الأسرى كافة "وزيادة واستدامة تسليم المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.
وأضافت أن بلينكن وعبد العاطي بحثا "أهمية إرساء مسار لفترة ما بعد الصراع (الحرب على غزة) يوفر الحكم والأمن وإعادة الإعمار".
وبخصوص الوضع في لبنان حيث تشن آلة حرب الاحتلال قصفا مكثفا وعمليات عسكرية منذ ما يزيد على شهر بحث الطرفان "الجهود الرامية إلى تعزيز الحل الدبلوماسي الذي من شأنه أن يمكن المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم بأمان وأمن".
وأكد بلينكن "على الحاجة إلى أن يتعامل القادة اللبنانيون بسرعة مع شغور منصب الرئاسة في البلاد".
من جهة أخرى شكر الوزير الأمريكي نظيره المصري على "العمل الحاسم الذي تقوم به مصر لتحقيق نهاية للصراع في السودان وحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية" مشير إلى "أهمية المضي قدما في الانتقال إلى حكومة مدنية". (النهاية)

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