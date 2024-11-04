انخفاض جماعي للأسهم الأمريكية في وول ستريت وسط ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 4 - 11 (كونا) -- أغلقت الأسهم الأمريكية في وول ستريت اليوم الاثنين على انخفاض جماعي وسط ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري غدا الثلاثاء بالإضافة إلى قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.
وبعد يوم من كفاح السوق تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 11ر16 نقطة أو28ر0 بالمئة وانخفض مؤشر (داو جونز الصناعي) 59ر257 نقطة أو 61ر0 بالمئة كما هبط مؤشر (ناسداك المركب) 93ر59 نقطة أو 33ر0 مئوية.
وتؤدي نتائج الانتخابات الرئاسية دورا محوريا في تحديد مستوى حركة الأسهم حتى نهاية هذا العام في حين تستعد وول ستريت لقرار الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة وحتى الآن يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 96 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في ختام اجتماع سياسة البنك المركزي. (النهاية)
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