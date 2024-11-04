Tuesday, 05 November 2024 09:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض جماعي للأسهم الأمريكية في وول ستريت وسط ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية

11/4/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 11 (كونا) -- أغلقت الأسهم الأمريكية في وول ستريت اليوم الاثنين على انخفاض جماعي وسط ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجري غدا الثلاثاء بالإضافة إلى قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.
وبعد يوم من كفاح السوق تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) 11ر16 نقطة أو28ر0 بالمئة وانخفض مؤشر (داو جونز الصناعي) 59ر257 نقطة أو 61ر0 بالمئة كما هبط مؤشر (ناسداك المركب) 93ر59 نقطة أو 33ر0 مئوية.
وتؤدي نتائج الانتخابات الرئاسية دورا محوريا في تحديد مستوى حركة الأسهم حتى نهاية هذا العام في حين تستعد وول ستريت لقرار الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة وحتى الآن يتوقع المتداولون فرصة بنسبة 96 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في ختام اجتماع سياسة البنك المركزي. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



MENAFN04112024000071011013ID1108851044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث