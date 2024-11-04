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الأمم المتحدة: إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا يعد تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي

11/4/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 11 (كونا) -- قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري اليوم الاثنين إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا آخر عابرا للقارات يشكل مصدر قلق بالغ ويمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك في إحاطة قدمها خياري أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول (عدم الانتشار - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)
وقال خياري إن بيونغ يانغ لم تستجب للدعوات بالامتناع عن إطلاق مزيد من الصواريخ على الرغم من الاجتماعات الكثيرة التي عقدها المجلس خلال عامي 2023 و2024.
وأشار إلى إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإطلاق الصاروخ الباليستي طويل المدى باعتبار ذلك انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة معربا عن القلق البالغ بشأن تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وكان الأمين العام قد دعا إلى خفض التصعيد والتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن وتوفير بيئة مواتية للحوار واستئناف المحادثات وشدد على أن الانخراط الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للسلام الدائم والإخلاء الكامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
ونبه مساعد الأمين العام إلى أن سعي كوريا الشمالية المستمر على مسار برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية يقوض نظام نزع السلاح النووي ومنع انتشاره واتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.
وشدد على الحاجة لوضع تدابير عملية لتقليص التوترات وتغيير "هذا المسار الخطير" داعيا جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الاتحاد لخلق بيئة مواتية للحوار والتعاون.
وأكد المسؤول الأممي أن "في هذا المنعطف الصعب لتأمين السلم والأمن الدوليين من الحتمي إعطاء الأولوية لخفض التصعيد والعمل نحو شبه جزيرة كورية مستقرة وآمنة".
ولفت خياري إلى استعداد الأمم المتحدة وشركاءها لمساعدة كوريا الشمالية في معالجة الاحتياجات الأساسية لشعبها وحث سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تيسير العودة الكاملة للمنسق المقيم للأمم المتحدة والفريق الأممي إلى البلاد.
وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ أن العودة الجماعية للمجتمع الدولي ستعزز الدعم لشعب كوريا الشمالية وتيسر التقدم نحو تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وكان جيش كوريا الجنوبية قد أعلن الخميس الماضي أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يشتبه بأنه صاروخ عابر للقارات باتجاه البحر الشرقي. (النهاية)

ع س ت / ه س ص




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