Tuesday, 05 November 2024 09:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الأمريكي يعلن قتل 136 واعتقال 30 قياديا من داعش في العراق وسوريا

11/4/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 11 (كونا) -- أعلنت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي (سنتكوم) اليوم الإثنين أن قواتها نفذت 95 عملية ضد تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن مقتل 136 مسلحا من التنظيم واعتقال 33 من عناصره منهم 30 قياديا على الأقل من المستويات العليا والمتوسطة للتنظيم بالعراق وسوريا.
وذكرت سنتكوم في بيان لها أن الغارات نفذت منذ الـ 29 من أغسطس الماضي لدحر تنظيم داعش في سوريا والعراق بعضها تضمن ضربات منفردة في سوريا.
كانت الولايات المتحدة والعراق قد اتفقتا على انهاء عمل المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش في العراق بحلول سبتمبر عام 2025 مع تحول بغداد وواشنطن إلى شراكات أمنية ثنائية أكثر تقليدية لمحاربة فلول التنظيم. (النهاية)

ا م م / ه س ص



MENAFN04112024000071011013ID1108851042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث