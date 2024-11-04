موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الإثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3194837 الكويت - برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإنابة عنه حضور سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تعقد أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الرابع لـ (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبه).
3194847 الكويت -- ممثل
سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يؤكد أن استضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى لـ(تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه) والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب.
3194850 الكويت - رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان يشدد أمام مؤتمر "تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب" أن مرحلة الكويت من مسار دوشانبه عامل فعال لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وإنشاء آليات حدودية فعالة.
3194869 الكويت - وزير الخارجية عبد الله اليحيا يشدد أمام مؤتمر التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب على رفض الكويت الثابت لجميع صور الإرهاب والتطرف ودعمها الجهود والقرارات الدولية في هذا الصدد.
3194928 الكويت - رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان يشدد في لقاء أجرته معه المديرة العامة لوكالة "كونا" د. فاطمة السالم أن طاجيكستان تولي أهمية بالغة لتطوير العلاقات مع الكويت منوها بأن حزمة الاتفاقيات الجديدة التي أبرمها الجانبان تؤسس لعلاقات شاملة.
3194930 مسقط - بدء اجتماعات المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية بمشاركة رؤساء وأعضاء أكثر من 50 صندوقا سياديا من 46 بلدا بأصول تتجاوز 8 تريليون دولار.
3194937 القاهرة - بدء أعمال المنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الأمم المتحدة ومصر بشعار "كل شيء يبدأ محليا - لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" بمشاركة الكويت إلى جانب 173 دولة.
3194970 القاهرة - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو أمام "المنتدى الحضري العالمي" إلى تسريع أهداف التنمية المستدامة ومعالجة عدم المساواة وضمان توفير مساكن آمنة وبأسعار معقولة للجميع.
3194858 رام الله - الاحتلال الإسرائيلي يبلغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المنظمة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ العام 1967 بعد أيام من إقرار الكنيسيت حظرا على عمل الوكالة في الأراضي المحتلة والرئاسة الفلسطينية تدين الإجراء الإسرائيلي.
3194981 بيروت - 16 قتيلا و90 جريحا حصيلة يوم من القصف الإسرائيلي على لبنان وإجمالي القتلى يصل إلى 3002 والجرحى 13492.
3194961 نيودلهي - حافلة تهوي بركابها في واد سحيق بشمال الهند في حادث يروح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
3194952 كوالالمبور - الجيش الفلبيني يبدأ تدريبات "قتالية" تستمر أسبوعين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه ويقول إنها ليست موجهة ضد أي أحد، غير أن الصين تبدي معارضتها لهذه التدريبات. (النهاية)
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