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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الإثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

11/4/2024 11:27:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3194837 الكويت - برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإنابة عنه حضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تعقد أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الرابع لـ (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبه).
3194847 الكويت -- ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله يؤكد أن استضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى لـ(تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه) والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب.
3194850 الكويت - رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان يشدد أمام مؤتمر "تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب" أن مرحلة الكويت من مسار دوشانبه عامل فعال لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وإنشاء آليات حدودية فعالة.
3194869 الكويت - وزير الخارجية عبد الله اليحيا يشدد أمام مؤتمر التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب على رفض الكويت الثابت لجميع صور الإرهاب والتطرف ودعمها الجهود والقرارات الدولية في هذا الصدد.

3194928 الكويت - رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان يشدد في لقاء أجرته معه المديرة العامة لوكالة "كونا" د. فاطمة السالم أن طاجيكستان تولي أهمية بالغة لتطوير العلاقات مع الكويت منوها بأن حزمة الاتفاقيات الجديدة التي أبرمها الجانبان تؤسس لعلاقات شاملة.
3194930 مسقط - بدء اجتماعات المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية بمشاركة رؤساء وأعضاء أكثر من 50 صندوقا سياديا من 46 بلدا بأصول تتجاوز 8 تريليون دولار.
3194937 القاهرة - بدء أعمال المنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الأمم المتحدة ومصر بشعار "كل شيء يبدأ محليا - لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" بمشاركة الكويت إلى جانب 173 دولة.
3194970 القاهرة - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو أمام "المنتدى الحضري العالمي" إلى تسريع أهداف التنمية المستدامة ومعالجة عدم المساواة وضمان توفير مساكن آمنة وبأسعار معقولة للجميع.
3194858 رام الله - الاحتلال الإسرائيلي يبلغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المنظمة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ العام 1967 بعد أيام من إقرار الكنيسيت حظرا على عمل الوكالة في الأراضي المحتلة والرئاسة الفلسطينية تدين الإجراء الإسرائيلي.

3194981 بيروت - 16 قتيلا و90 جريحا حصيلة يوم من القصف الإسرائيلي على لبنان وإجمالي القتلى يصل إلى 3002 والجرحى 13492.
3194961 نيودلهي - حافلة تهوي بركابها في واد سحيق بشمال الهند في حادث يروح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.
3194952 كوالالمبور - الجيش الفلبيني يبدأ تدريبات "قتالية" تستمر أسبوعين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه ويقول إنها ليست موجهة ضد أي أحد، غير أن الصين تبدي معارضتها لهذه التدريبات. (النهاية)

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