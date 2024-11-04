بتلكو توقع لإنشاء أول مركز بيانات على تقنية المساحات البيضاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقعت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬مجموعة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬قريب‭ ‬ديتا‭ ‬سنترس،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭. ‬ووقع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هيثم‭ ‬عبدالله،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬وأنيماري‭ ‬فان‭ ‬زاديلهوف،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للإستراتيجية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬قريب،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإداريين‭ ‬من‭ ‬كلتا‭ ‬الشركتين‭.‬

يهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬أول‭ ‬مركز‭ ‬بيانات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬المساحات‭ ‬البيضاء،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬موقع‭ ‬ Data ‭ ‬ Oasis ‭ ‬التابع‭ ‬لشركة Beyon ‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صدد‭ ‬التطوير‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬العالمية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬المشروع‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المشروع‭ ‬عند‭ ‬اكتماله‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬تكنولوجي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬سوف‭ ‬تبحث‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬وشركة‭ ‬قريب‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المشتركة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعداد‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬والأجهزة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمراكز‭ ‬البيانات‭. ‬كما‭ ‬ستبحث‭ ‬الشراكة‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬جدوى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬مدارة‭ ‬للزبائن‭ ‬الحاليين‭ ‬لكلتا‭ ‬الشركتين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الزبائن‭ ‬الجدد‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬قال‭ ‬هيثم‭ ‬عبدالله،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو‭: ‬‮«‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات،‭ ‬فإننا‭ ‬نواصل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الشراكات‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‮»‬‭. ‬