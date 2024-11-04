Tuesday, 05 November 2024 09:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بتلكو توقع لإنشاء أول مركز بيانات على تقنية المساحات البيضاء

11/4/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقعت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬مجموعة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬قريب‭ ‬ديتا‭ ‬سنترس،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭. ‬ووقع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هيثم‭ ‬عبدالله،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬وأنيماري‭ ‬فان‭ ‬زاديلهوف،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للإستراتيجية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬قريب،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإداريين‭ ‬من‭ ‬كلتا‭ ‬الشركتين‭.‬

يهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬أول‭ ‬مركز‭ ‬بيانات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬المساحات‭ ‬البيضاء،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬موقع‭ ‬ Data ‭ ‬ Oasis ‭ ‬التابع‭ ‬لشركة Beyon ‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صدد‭ ‬التطوير‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬العالمية‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬المشروع‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المشروع‭ ‬عند‭ ‬اكتماله‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬تكنولوجي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬سوف‭ ‬تبحث‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬وشركة‭ ‬قريب‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المشتركة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إعداد‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬والأجهزة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدة‭ ‬مبادرات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمراكز‭ ‬البيانات‭. ‬كما‭ ‬ستبحث‭ ‬الشراكة‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬جدوى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬مدارة‭ ‬للزبائن‭ ‬الحاليين‭ ‬لكلتا‭ ‬الشركتين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الزبائن‭ ‬الجدد‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬قال‭ ‬هيثم‭ ‬عبدالله،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو‭: ‬‮«‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الطموحة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات،‭ ‬فإننا‭ ‬نواصل‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الشراكات‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‮»‬‭. ‬

MENAFN04112024000055011008ID1108851012

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث