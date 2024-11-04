بتلكو توقع لإنشاء أول مركز بيانات على تقنية المساحات البيضاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وقعت شركة بتلكو، إحدى شركات مجموعة Beyon ، مذكرة تفاهم مع شركة قريب ديتا سنترس، وذلك خلال منتدى بوابة الخليج 2024. ووقع على مذكرة التفاهم كل من هيثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، وأنيماري فان زاديلهوف، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في شركة قريب، وذلك بحضور عدد من الإداريين من كلتا الشركتين.
يهدف هذا التعاون إلى إنشاء أول مركز بيانات في مملكة البحرين يعتمد على تقنية المساحات البيضاء، وذلك ضمن موقع Data Oasis التابع لشركة Beyon ، الذي هو في صدد التطوير بعد إعلان شركة Beyon ضخ استثمارات ضخمة في خدمات الاتصال العالمية والبنية التحتية الرقمية في العام الماضي ضمن المشروع. ومن المتوقع أن يكون المشروع عند اكتماله أكبر مركز تكنولوجي في مملكة البحرين.
وبموجب هذه الاتفاقية، سوف تبحث شركة بتلكو وشركة قريب على سبل تطوير عدد من الأنشطة المشتركة، بما في ذلك إعداد وتوفير خدمات مراكز البيانات بالقرب من المستخدمين والأجهزة النهائية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مبادرات في المنطقة فيما يخص الخدمات المتعلقة بمراكز البيانات. كما ستبحث الشراكة أيضًا عن جدوى تقديم خدمات رقمية مدارة للزبائن الحاليين لكلتا الشركتين، بالإضافة إلى الزبائن الجدد.
وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال هيثم عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو: «تماشيًا مع استراتيجيتنا الطموحة التي تهدف إلى تعزيز وجودنا في مجال البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مجال مراكز البيانات، فإننا نواصل البحث عن الشراكات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في تحقيق هذه المبادرات».
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