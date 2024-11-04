((خليجي بنك)) يعلن صافي أرباح عائدة على مساهمي الشركة بقيمة 7.034 ملايين دينار للتسعة أشهر الأولى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن خليجي بنك نتائجه المالية للربع الثالث من عام 2024م، حيث حقق البنك أرباحاً صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 1.896 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2.454 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2023م، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 22.74 % ، فيما بلغت ربحية السهم 1.75 فلس مقارنة مع 3.07 أفلس للفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 3.420 ملايين دينار بحريني، مقابل 0.923 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي زيادة بلغت 270.53 % . وقد بلغ مجموع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024م ما قيمته 11.568 مليون دينار بحريني، مقابل 11.324 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 2.15 % .
في أثناء ذلك، حقق البنك أرباحاً صافية عائدة إلى المساهمين للتسعة أشهر الأولى من عام 2024م، بلغت 7.034 ملايين دينار بحريني، مقارنةً مع صافي أرباح قدره 9.405 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة انخفاض بلغت 25.21 % ، ووصلت ربحية السهم إلى 7.08 أفلس، مقارنة مع 8.00 أفلس في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 8.258 ملايين دينار بحريني، مُقابل 6.659 ملايين دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 24.01 % . وبلغ مجموع الإيرادات للتسعة أشهر الأولى من عام 2024م ما قيمته 36.144 مليون دينار بحريني، مقابل 36.424 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 0.77 % . ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة في مصروفات التمويل.
وأظهرت النتائج المالية انخفاضًا في إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20.03 % ليصل إلى 125.88 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2024م، مقارنة مع 157.39مليون دينار بحريني من نهاية العام الماضي، في حين سجل إجمالي الأصول ارتفاعًا بنسبة 3.42 % ليصل إلى 1 , 553.79 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2024م، مقارنة مع 1 , 502.42مليون دينار بحريني لنفس الفترة من نهاية العام الماضي. بالإضافة إلى ارتفاع الودائع بنسبة 9.97 % لتصل إلى 1 , 163.34 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2024م، مقارنة مع 1 , 057.83 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م. كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في الاستثمارات في الصكوك بنسبة 1.17 % ليصل إلى 528.89 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2024م، مقارنة مع 522.75 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م. وأيضاً سجل البنك ارتفاعاً في عقود التمويل بنسبة 24.08 % ليصل إلى 680.31 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2024م، مقارنةً مع 548.29 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2023م.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة، صرح سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول: «نحن سعداء بالإعلان عن النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2024، حيث يعكس هذا الأداء حرصنا على استدامة عملياتنا الهادفة إلى ترسيخ ثقة عملائنا الكبيرة في التزامنا بتلبية احتياجاتهم المالية. لقد شهدت الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي نفخر بالإشارة إليها، لا سيما مواصلة توسيع شراكاتنا الهادفة لتوفير حلول تمويلية متميزة مع مطورين عقارين، علاوةً على تدشين حساب أجيال في إطار مواصلتنا للتميز في ما نقدمه من منتجات بنكية للأفراد. كما وأود أن أنوه بفوز البنك بجائزتين مرموقتين في حفل توزيع جوائز البحرين للمحتوى الرقمي، وهو ما يُترجم ريادتنا للتحول الرقمي في الخدمات المالية والبنكية، وحرصنا على تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعنا من خلال تبني سياسات مسؤولة تدفع الابتكار وتضمن الاستدامة لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تغيرات واسعة وكبيرة».
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