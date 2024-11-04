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((خليجي بنك)) يعلن صافي أرباح عائدة على مساهمي الشركة بقيمة 7.034 ملايين دينار للتسعة أشهر الأولى

11/4/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬نتائجه‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬البنك‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬896‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬2.454‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬بلغت‭ ‬22‭.‬74 % ،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬1‭.‬75‭ ‬فلس‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬3‭.‬07‭ ‬أفلس‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬3‭.‬420‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬0‭.‬923‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أي‭ ‬زيادة‭ ‬بلغت‭ ‬270‭.‬53 % ‭. ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الإيرادات‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬11‭.‬568‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬11‭.‬324‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬بلغت‭ ‬2.15 % ‭.‬

في‭ ‬أثناء‭ ‬ذلك،‭ ‬حقق‭ ‬البنك‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬عائدة‭ ‬إلى‭ ‬المساهمين‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م،‭ ‬بلغت‭ ‬7‭.‬034‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنةً‭ ‬مع‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬قدره‭ ‬9‭.‬405‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬بلغت‭ ‬25.21 % ،‭ ‬ووصلت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬08‭ ‬أفلس،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬8‭.‬00‭ ‬أفلس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬8‭.‬258‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مُقابل‭ ‬6.659‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مسجلة‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬24‭.‬01 % ‭. ‬وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الإيرادات‭ ‬للتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬36‭.‬144‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬36‭.‬424‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬انخفاض‭ ‬بلغت‭ ‬0‭.‬77 % ‭. ‬ويعود‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬مصروفات‭ ‬التمويل‭.‬

وأظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬انخفاضًا‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭.‬03 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬125‭.‬88‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬157‭.‬39مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجل‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬42 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬1 , 553.79‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1 , 502.42مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الودائع‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭.‬97 % ‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬1 , 163.34‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1 , 057.83‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭. ‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬الصكوك‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬17 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬528‭.‬89‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬522‭.‬75‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭. ‬وأيضاً‭ ‬سجل‭ ‬البنك‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬التمويل‭ ‬بنسبة‭ ‬24‭.‬08 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬680‭.‬31‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬مقارنةً‭ ‬مع‭ ‬548‭.‬29‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬البنك‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬صرح‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬البنك‭ ‬خلال‭ ‬التسعة‭ ‬شهور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬عملياتنا‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقة‭ ‬عملائنا‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬التزامنا‭ ‬بتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المالية‭. ‬لقد‭ ‬شهدت‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬نفخر‭ ‬بالإشارة‭ ‬إليها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مواصلة‭ ‬توسيع‭ ‬شراكاتنا‭ ‬الهادفة‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬متميزة‭ ‬مع‭ ‬مطورين‭ ‬عقارين،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬تدشين‭ ‬حساب‭ ‬أجيال‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواصلتنا‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬نقدمه‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬بنكية‭ ‬للأفراد‭. ‬كما‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أنوه‭ ‬بفوز‭ ‬البنك‭ ‬بجائزتين‭ ‬مرموقتين‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬البحرين‭ ‬للمحتوى‭ ‬الرقمي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُترجم‭ ‬ريادتنا‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والبنكية،‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬مسؤولة‭ ‬تدفع‭ ‬الابتكار‭ ‬وتضمن‭ ‬الاستدامة‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬تغيرات‭ ‬واسعة‭ ‬وكبيرة‮»‬‭.‬

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