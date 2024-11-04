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Beyon Solutions في المراحل النهائية من إتمام عملية استحواذها على شركة Link Development

11/4/2024 11:26:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬غير‭ ‬المشروط‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬مسيطرة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ LINK ‭ ‬ Development ،‭ ‬المزود‭ ‬الإقليمي‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬برمجيات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والتي‭ ‬تمتد‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭. ‬وقد‭ ‬حصلت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬وشركة‭ ‬ Link ‭ ‬ Development ‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬التصاريح‭ ‬التنظيمية‭ ‬اللازمة،‭ ‬ويعتمد‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬الآن‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الشروط‭ ‬والإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ Beyon ‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتقدم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إحرازه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬ركزنا‭ ‬جهودنا‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬المتطلبات‭ ‬اللازمة‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬ Link ‭ ‬ Development ،‭ ‬حيث‭ ‬تتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقد‭ ‬شكل‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لمناقشة‭ ‬العناصر‭ ‬الرئيسية‭ ‬لهذه‭ ‬الصفقة‭ ‬واتمامها‭. ‬إن‭ ‬كفاءة‭ ‬ Link ‭ ‬ Development ‭ ‬وعملياتها‭ ‬الواسعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خبرة‭ ‬مجموعتنا‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬فريق‭ ‬عملنا‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬الرقمية،‭ ‬ستساعدنا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وجودنا‭ ‬الإقليمي‭ ‬وتوسعة‭ ‬محفظتنا‭ ‬الاستثمارية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬استحواذنا‭ ‬على‭ ‬ Link ‭ ‬ Development ‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬بصمتنا‭ ‬الجغرافية‭ ‬الحالية‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬ودعم‭ ‬مكانتنا‭ ‬كأحد‭ ‬أكبر‭ ‬مراكز‭ ‬خدمات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

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