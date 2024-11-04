Beyon Solutions في المراحل النهائية من إتمام عملية استحواذها على شركة Link Development

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة Beyon Solutions ، إحدى شركات Beyon ، أنها في المراحل النهائية من إتمام عملية الاستحواذ غير المشروط على حصة مسيطرة في شركة LINK Development ، المزود الإقليمي الرائد لحلول برمجيات التحول الرقمي، والتي تمتد عملياتها في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وذلك خلال منتدى بوابة الخليج. وقد حصلت شركة Beyon Solutions وشركة Link Development على جميع التصاريح التنظيمية اللازمة، ويعتمد إتمام عملية الاستحواذ الآن فقط على الشروط والإجراءات الإدارية المتبقية من الطرفين.
وفي حديثه خلال منتدى بوابة الخليج 2024، أعرب الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ Beyon للنمو الرقمي، عن تقديره للتقدم الذي تم إحرازه قائلاً: «لقد ركزنا جهودنا على تنفيذ كافة المتطلبات اللازمة ونتطلع إلى إتمام عملية الاستحواذ على Link Development ، حيث تتماشى هذه الخطوة تمامًا مع التزامنا بتعزيز التحول الرقمي في المنطقة. وقد شكل هذا المنتدى فرصة رائعة لمناقشة العناصر الرئيسية لهذه الصفقة واتمامها. إن كفاءة Link Development وعملياتها الواسعة، إلى جانب خبرة مجموعتنا في تسريع التحول الرقمي، بالإضافة إلى قوة فريق عملنا عبر شبكة شركات Beyon الرقمية، ستساعدنا في تعزيز وجودنا الإقليمي وتوسعة محفظتنا الاستثمارية». وأضاف الشيخ محمد: «إن استحواذنا على Link Development يعزز من بصمتنا الجغرافية الحالية لشركة Beyon Solutions ودعم مكانتنا كأحد أكبر مراكز خدمات التحول الرقمي في المنطقة».
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