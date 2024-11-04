بنك البحرين والكويت يعلن نتائجه المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ (‬رمز‭ ‬التداول‭ ‬ BBK ‭) ‬نتائجه‭ ‬المالية‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مسجلاً‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬قدره‭ ‬53‭.‬0‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬والذي‭ ‬سجل‭ ‬16.5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

نتائج‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭: ‬

حقق‭ ‬البنك‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬عائد‭ ‬منسوب‭ ‬لمساهمي‭ ‬البنك‭ ‬بلغ‭ ‬16‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬والبالغ‭ ‬19.5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬15‭.‬4 % ‭. ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬النصيب‭ ‬الأساسي‭ ‬والمخفض‭ ‬للسهم‭ ‬9‭ ‬فلوس،‭ ‬مقابل‭ ‬11‭ ‬فلساً‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬المخصصات‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬المنسوب‭ ‬لمساهمي‭ ‬البنك‭ ‬20‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬23‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬انخفاضا‭ ‬بنسبة‭ ‬12‭.‬7 % ‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استقرار‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬الآخر‭ ‬عند‭ ‬4‭.‬2‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الانخفاض‭ ‬يرجع‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬المسجل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭.‬

نتائج‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭:‬

حقق‭ ‬البنك‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬منسوب‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬البنك‭ ‬قدره‭ ‬53‭.‬0‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل‭ ‬56‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مسجلا‭ ‬انخفاضا‭ ‬قدره‭ ‬6‭.‬2 % ،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬النصيب‭ ‬الأساسي‭ ‬والمخفض‭ ‬للسهم‭ ‬29‭ ‬فلساً‭ ‬مقابل‭ ‬31‭ ‬فلساً‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ويعزى‭ ‬الانخفاض‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬المخصصات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭.

‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬البنك‭ ‬57‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقابل‭ ‬60‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬انخفاضا‭ ‬قدره‭ ‬4‭.‬5 % ‭. ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬صافي‭ ‬الربح‭ ‬لهذه‭ ‬الفترة‭.‬

وارتفع‭ ‬صافي‭ ‬دخل‭ ‬الرسوم‭ ‬والعمولات‭ ‬من‭ ‬10‭.‬1‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬13‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مسجلاً‭ ‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬بنسبة‭ ‬33‭.‬7 % ‭. ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والدخل‭ ‬الآخر‭ ‬نمواً،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬11‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬15‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬39‭.‬6 % ‭. ‬ونتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬1 % ‭ ‬من‭ ‬121‭.‬0‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬123‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬وتعزى‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬استراتيجية‭ ‬أعمال‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬غير‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالفوائد‭.‬

وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬ملاك‭ ‬البنك‭ ‬610‭.‬0‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬611‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬انخفاضا‭ ‬هامشيا‭ ‬قدره‭ ‬0‭.‬2 % ،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬أرباح‭ ‬الأسهم‭.‬

كما‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬1 % ‭ ‬ليصل‭ ‬4 , 180.2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل‭ ‬3 , 901.9‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬النقد‭ ‬والأرصدة‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بنمو‭ ‬ودائع‭ ‬العملاء‭. ‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬رضاه‭ ‬للنتائج‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬البنك،‭ ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬يمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تعزيز‭ ‬القيمة‭ ‬لمساهميه‭ ‬الكرام،‭ ‬حيث‭ ‬تتوافق‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬البنك‭ ‬التكيفية‭ ‬ونموذج‭ ‬أعماله‭ ‬الديناميكي‭ ‬الذي‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭.‬

وتوجه‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬بخدماته‭ ‬المتنوعة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬المرموقة‭ ‬وريادته‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬وتطلعاتهم‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬امتنانه‭ ‬للمساهمين‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬وللعملاء‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬وولائهم،‭ ‬ولفريق‭ ‬عمل‭ ‬البنك‭ ‬المخلص‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬علق‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للبنك‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬التزامه‭ ‬بتقديم‭ ‬نموذج‭ ‬أعمال‭ ‬راسخ‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مستدامة‭ ‬للمساهمين‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬العملاء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتجلى‭ ‬بوضوح‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الملحوظ‭ ‬لودائع‭ ‬العملاء‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أطلق‭ ‬البنك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬العقارات‭ ‬والطيران‭ ‬ووكالات‭ ‬السيارات،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬سعي‭ ‬البنك‭ ‬الدائم‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬متميزة‭ ‬وحلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الأعزاء‮»‬‭.‬