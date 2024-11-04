بنك البحرين والكويت يعلن نتائجه المالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين والكويت (رمز التداول BBK ) نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلاً صافي ربح قدره 53.0 مليون دينار بحريني بما في ذلك الربع الثالث من عام 2024 والذي سجل 16.5 مليون دينار بحريني.
نتائج الربع الثالث من عام 2024:
حقق البنك صافي ربح عائد منسوب لمساهمي البنك بلغ 16.5 مليون دينار بحريني، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغ 19.5 مليون دينار بحريني، بانخفاض نسبته 15.4 % . فيما بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم 9 فلوس، مقابل 11 فلساً خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع المخصصات خلال الربع الثالث.
هذا وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك 20.7 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 23.7 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12.7 % . وعلى الرغم من استقرار الدخل الشامل الآخر عند 4.2 ملايين دينار بحريني، إلا أن الانخفاض يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي الربح المسجل خلال الفترة.
نتائج الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
حقق البنك صافي ربح منسوب إلى مساهمي البنك قدره 53.0 مليون دينار بحريني مقابل 56.5 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا انخفاضا قدره 6.2 % ، كما بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم 29 فلساً مقابل 31 فلساً لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى الزيادة في المخصصات خلال الفترة.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي البنك 57.7 مليون دينار بحريني، مقابل 60.4 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وهو ما يمثل انخفاضا قدره 4.5 % . ويرجع ذلك إلى انخفاض صافي الربح لهذه الفترة.
وارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات من 10.1 ملايين دينار بحريني إلى 13.5 مليون دينار بحريني، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 33.7 % . كما شهدت الاستثمارات والدخل الآخر نمواً، حيث ارتفع من 11.1 مليون دينار بحريني إلى 15.5 مليون دينار بحريني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 39.6 % . ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.1 % من 121.0 مليون دينار بحريني إلى 123.6 مليون دينار بحريني. وتعزى الزيادة إلى استراتيجية أعمال البنك في زيادة الدخل من المصادر غير المرتبطة بالفوائد.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى ملاك البنك 610.0 ملايين دينار بحريني في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 611.1 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا هامشيا قدره 0.2 % ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إعلان أرباح الأسهم.
كما ارتفع إجمالي الأصول في نهاية سبتمبر 2024 بنسبة 7.1 % ليصل 4 , 180.2 مليون دينار بحريني مقابل 3 , 901.9 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2023، وذلك بسبب ارتفاع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية مدفوعاً بنمو ودائع العملاء.
وقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه للنتائج التي حققها البنك، وأكد في معرض تعليقه على هذه النتائج أن البنك يمضي قدمًا في مسيرة تعزيز القيمة لمساهميه الكرام، حيث تتوافق النتائج المالية مع استراتيجية البنك التكيفية ونموذج أعماله الديناميكي الذي يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.
وتوجه مجلس الإدارة بالشكر إلى عملاء البنك على ثقتهم بخدماته المتنوعة، والتي تؤكد مكانة البنك المرموقة وريادته في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم. كما أكد المجلس امتنانه للمساهمين على دعمهم المستمر وللعملاء على ثقتهم وولائهم، ولفريق عمل البنك المخلص الذي يسهم في تعزيز مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي.
من جانبه علق ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت على النتائج المالية للبنك قائلا: «يواصل بنك البحرين والكويت التزامه بتقديم نموذج أعمال راسخ يركز على تقديم قيمة مستدامة للمساهمين وتعزيز ثقة العملاء، وهو ما يتجلى بوضوح في النمو الملحوظ لودائع العملاء. إضافة إلى ذلك، أطلق البنك العديد من الشراكات الاستراتيجية مع جهات رئيسية في قطاعات مختلفة مثل العقارات والطيران ووكالات السيارات، مما يعكس سعي البنك الدائم لتقديم خدمة متميزة وحلول مبتكرة لعملائنا الأعزاء».
MENAFN04112024000055011008ID1108851009