من إيران عبر العراق

عاموس هرئيل



نافذة الفرص الإيرانية آخذة في التقلص. منذ بضعة أيام وكبار الشخصيات في طهران تهدد إسرائيل بهجوم ردا على هجوم إسرائيل الأخير في 26 تشرين الأول الماضي (الذي من ناحيتها كان ردا على هجوم سابق لإيران في 1 تشرين الأول). في الغد ستجري الانتخابات الاميركية الرئاسية. وكلما اقترب الايرانيون من الانتخابات – قبلها وبعدها ايضا – يبدو أنهم يأخذون مخاطرة اكبر. اذا قرروا العمل فان رد اسرائيل يمكن أن يكون شديدا. وحسب الإشارات من واشنطن فان هذا الرد سيحصل على الدعم الأميركي.

في الايام التي أعقبت هجوم اسرائيل بذل النظام في ايران جهودا كبيرة للتقليل من أهميته وبيع الجمهور في إيران وهما، وكأن قصف سلاح الجو قد فشل. ولكن الواقع كان اقرب الى تقديرات اسرائيل بشأن الاضرار الكبيرة في منظومة الدفاع الجوي وخطوط انتاج الصواريخ والمسيرات. هذا ايضا هو الاستنتاج الذي توصل اليه بالتدريج جهاز الاستخبارات ووسائل الاعلام الغربية. وفقا لذلك تغيرت ايضا طبيعة التصريحات العلنية للنظام. الايام الاخيرة وفرت سلسلة طويلة من التصريحات، من الزعيم الاعلى علي خامنئي ومرورا بكبار قادة حرس الثورة وقادة كبار آخرين بشأن انتقام قريب من اسرائيل.

في المقابل، جهات إسرائيلية رفيعة حذرت إيران من رد فوري في مثل هذه الحالة. مصادر اسرائيلية ذكرت بأنه في ظل غياب منظومة دفاع جوي تعمل – هذا نتيجة حقيقية للهجوم الاخير – فان ايران ستجد صعوبة كبيرة في الدفاع عن نفسها. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال في الاسبوع الماضي في احتفال تخريج دورة ضباط للجيش الاسرائيلي بأن اسرائيل ضربت "البطن الرخوة" لايران والآن توجد لها حرية عمل اكثر من أي وقت مضى في الهجوم هناك. "نحن يمكننا الوصول الى كل مكان في ايران حسب الحاجة"، تفاخر المصدر.

بالنسبة للولايات المتحدة التي تعزز قدراتها الدفاعية والهجومية في الشرق الاوسط (ضمن أمور أخرى وصلت الى قطر قاذفات ثقيلة من نوع "بي 52")، وحذرت ايران من أنها لن تتمكن من كبح رد إسرائيل إذا تمت مهاجمتها. كما نشر في وسائل الاعلام الأميركية فإنهم في الإدارة الأميركية يقدرون بأن رد إيران سيأتي في هذه المرة من العراق في محاولة لطمس قليل من المسؤولية المباشرة للنظام في طهران عن الهجوم. المليشيات الشيعية التي تمولها ايران في العراق تمتلك صواريخ بالستية ومسيرات وصواريخ كروز. حتى الآن اطلقت مسيرات قليلة نسبيا من العراق نحو اسرائيل. يبدو أن هذا هو السلاح الرئيسي الموجود لديها. هي تستطيع أن تخرج الى حيز التنفيذ هجوما كبيرا نسبيا، بروحية هجوم 1 تشرين الاول، وان كان هذا سيكون مقرونا كما قلنا بثمن تصعيد كبير من ناحية طهران.

في جهاز الأمن يقدرون أن ايران قيدت نفسها في الرد، في موعد ما زال غير واضح، إزاء خطورة الضربة التي تكبدتها في الهجوم وبسبب الخوف من أن ضبط النفس سيفسر كضعف في نظر الجمهور في الداخل. استعداد إسرائيل – اميركا يمكن أن يضمن نجاحا نسبيا في الاعتراض، وحتى الآن الخطر هنا كبير – ورد اسرائيلي الى جانب استغلال الفرصة للمس بموارد إستراتيجية ايرانية اخرى، يمكن ايضا أن يطيل ويقوي ويزيد تبادل اللكمات بين الطرفين، الذي يستمر بين حين وآخر منذ اكثر من شهر.

الأمر الذي لن يتحقق كما يبدو في نافذة الفرص حتى الانتخابات هو عقد اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان. الادارة الاميركية ارسلت الى المنطقة مبعوثين، ونشرت توقعات متفائلة، لكن يبدو أن الفجوة في مواقف الطرفين ما زالت جوهرية. هناك الكثير من التفاصيل الصغيرة التي يجب اغلاقها، لكن هناك عائق اساسي يتعلق بطلب اسرائيل اعطاء الجيش حق التنفيذ بالقوة، في حالة أن لبنان خرق الاتفاق (مثلا، اذا عاد رجال حزب الله الى المنطقة في جنوب نهر الليطاني). ورغم أن الجيش الاسرائيلي يعتقد بأنه يقترب من انهاء العملية الاساسية التي خطط لها، تدمير البنى التحتية لحزب الله في خط القرى الاول قرب الحدود، فهناك شك اذا كان يمكن التوصل الى وقف لإطلاق النار في الفترة القربية. الجهود ستتواصل ايضا في فترة "البطة العرجاء"، الشهرين والنصف بين الانتخابات ودخول الرئيس أو الرئيسة الجديد الى البيت الابيض في 20 كانون الثاني القادم.

محكمة الصلح في ريشون لتسيون مددت أمس اعتقال أحد المتحدثين باسم نتنياهو وهو ايلي فيلدشتاين، واعتقال مشبوهين آخرين، في قضية تسريب المعلومات الاستخبارية من الجيش الإسرائيلي الى مكتب رئيس الحكومة ومن هناك الى وسائل إعلام أجنبية. المحكمة أزالت جزءا من أوامر منع النشر في هذه القضية، لكنها أبقت على حالها لمدة بضعة ايام السرية على أسماء عدد من المشبوهين. مشتبه فيه آخر في هذه القضية تم إطلاق سراحه.