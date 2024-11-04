من إيران عبر العراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
عاموس هرئيل
نافذة الفرص الإيرانية آخذة في التقلص. منذ بضعة أيام وكبار الشخصيات في طهران تهدد إسرائيل بهجوم ردا على هجوم إسرائيل الأخير في 26 تشرين الأول الماضي (الذي من ناحيتها كان ردا على هجوم سابق لإيران في 1 تشرين الأول). في الغد ستجري الانتخابات الاميركية الرئاسية. وكلما اقترب الايرانيون من الانتخابات – قبلها وبعدها ايضا – يبدو أنهم يأخذون مخاطرة اكبر. اذا قرروا العمل فان رد اسرائيل يمكن أن يكون شديدا. وحسب الإشارات من واشنطن فان هذا الرد سيحصل على الدعم الأميركي.
في الايام التي أعقبت هجوم اسرائيل بذل النظام في ايران جهودا كبيرة للتقليل من أهميته وبيع الجمهور في إيران وهما، وكأن قصف سلاح الجو قد فشل. ولكن الواقع كان اقرب الى تقديرات اسرائيل بشأن الاضرار الكبيرة في منظومة الدفاع الجوي وخطوط انتاج الصواريخ والمسيرات. هذا ايضا هو الاستنتاج الذي توصل اليه بالتدريج جهاز الاستخبارات ووسائل الاعلام الغربية. وفقا لذلك تغيرت ايضا طبيعة التصريحات العلنية للنظام. الايام الاخيرة وفرت سلسلة طويلة من التصريحات، من الزعيم الاعلى علي خامنئي ومرورا بكبار قادة حرس الثورة وقادة كبار آخرين بشأن انتقام قريب من اسرائيل.
في المقابل، جهات إسرائيلية رفيعة حذرت إيران من رد فوري في مثل هذه الحالة. مصادر اسرائيلية ذكرت بأنه في ظل غياب منظومة دفاع جوي تعمل – هذا نتيجة حقيقية للهجوم الاخير – فان ايران ستجد صعوبة كبيرة في الدفاع عن نفسها. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال في الاسبوع الماضي في احتفال تخريج دورة ضباط للجيش الاسرائيلي بأن اسرائيل ضربت "البطن الرخوة" لايران والآن توجد لها حرية عمل اكثر من أي وقت مضى في الهجوم هناك. "نحن يمكننا الوصول الى كل مكان في ايران حسب الحاجة"، تفاخر المصدر.
بالنسبة للولايات المتحدة التي تعزز قدراتها الدفاعية والهجومية في الشرق الاوسط (ضمن أمور أخرى وصلت الى قطر قاذفات ثقيلة من نوع "بي 52")، وحذرت ايران من أنها لن تتمكن من كبح رد إسرائيل إذا تمت مهاجمتها. كما نشر في وسائل الاعلام الأميركية فإنهم في الإدارة الأميركية يقدرون بأن رد إيران سيأتي في هذه المرة من العراق في محاولة لطمس قليل من المسؤولية المباشرة للنظام في طهران عن الهجوم. المليشيات الشيعية التي تمولها ايران في العراق تمتلك صواريخ بالستية ومسيرات وصواريخ كروز. حتى الآن اطلقت مسيرات قليلة نسبيا من العراق نحو اسرائيل. يبدو أن هذا هو السلاح الرئيسي الموجود لديها. هي تستطيع أن تخرج الى حيز التنفيذ هجوما كبيرا نسبيا، بروحية هجوم 1 تشرين الاول، وان كان هذا سيكون مقرونا كما قلنا بثمن تصعيد كبير من ناحية طهران.
في جهاز الأمن يقدرون أن ايران قيدت نفسها في الرد، في موعد ما زال غير واضح، إزاء خطورة الضربة التي تكبدتها في الهجوم وبسبب الخوف من أن ضبط النفس سيفسر كضعف في نظر الجمهور في الداخل. استعداد إسرائيل – اميركا يمكن أن يضمن نجاحا نسبيا في الاعتراض، وحتى الآن الخطر هنا كبير – ورد اسرائيلي الى جانب استغلال الفرصة للمس بموارد إستراتيجية ايرانية اخرى، يمكن ايضا أن يطيل ويقوي ويزيد تبادل اللكمات بين الطرفين، الذي يستمر بين حين وآخر منذ اكثر من شهر.
الأمر الذي لن يتحقق كما يبدو في نافذة الفرص حتى الانتخابات هو عقد اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان. الادارة الاميركية ارسلت الى المنطقة مبعوثين، ونشرت توقعات متفائلة، لكن يبدو أن الفجوة في مواقف الطرفين ما زالت جوهرية. هناك الكثير من التفاصيل الصغيرة التي يجب اغلاقها، لكن هناك عائق اساسي يتعلق بطلب اسرائيل اعطاء الجيش حق التنفيذ بالقوة، في حالة أن لبنان خرق الاتفاق (مثلا، اذا عاد رجال حزب الله الى المنطقة في جنوب نهر الليطاني). ورغم أن الجيش الاسرائيلي يعتقد بأنه يقترب من انهاء العملية الاساسية التي خطط لها، تدمير البنى التحتية لحزب الله في خط القرى الاول قرب الحدود، فهناك شك اذا كان يمكن التوصل الى وقف لإطلاق النار في الفترة القربية. الجهود ستتواصل ايضا في فترة "البطة العرجاء"، الشهرين والنصف بين الانتخابات ودخول الرئيس أو الرئيسة الجديد الى البيت الابيض في 20 كانون الثاني القادم.
محكمة الصلح في ريشون لتسيون مددت أمس اعتقال أحد المتحدثين باسم نتنياهو وهو ايلي فيلدشتاين، واعتقال مشبوهين آخرين، في قضية تسريب المعلومات الاستخبارية من الجيش الإسرائيلي الى مكتب رئيس الحكومة ومن هناك الى وسائل إعلام أجنبية. المحكمة أزالت جزءا من أوامر منع النشر في هذه القضية، لكنها أبقت على حالها لمدة بضعة ايام السرية على أسماء عدد من المشبوهين. مشتبه فيه آخر في هذه القضية تم إطلاق سراحه.
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