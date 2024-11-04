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3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

11/4/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استُشهد ثلاثة فلسطينيين؛ بينهم طفل، وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية ومحلية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين اثنين بعد قصف مُسيرة إسرائيلية قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما استشهد طفل وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال شمال مدينة غزة.

ونقلا عن موقع "المملكة"، أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص أطلقته طائرة "كواد كابتر" على مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قصف الاحتلال محيط عيادة الشيخ رضوان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,374 فلسطينيا، وإصابة 102,261 آخرين، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

MENAFN04112024000072011014ID1108850993

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