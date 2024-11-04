3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استُشهد ثلاثة فلسطينيين؛ بينهم طفل، وأصيب
آخرون، مساء الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية ومحلية فلسطينية، باستشهاد
فلسطينيين اثنين بعد قصف مُسيرة إسرائيلية قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما
استشهد طفل وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال شمال مدينة غزة.
ونقلا عن موقع "المملكة"، أصيب عدد
من الفلسطينيين برصاص أطلقته طائرة "كواد كابتر" على مدرسة الموهوبين في
حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قصف الاحتلال محيط عيادة الشيخ رضوان.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا
وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن
استشهاد 43,374 فلسطينيا، وإصابة 102,261 آخرين، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت
الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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