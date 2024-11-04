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حزب الله يعلن تفاصيل عملياته ضد الاحتلال ليوم الاثنين

11/4/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الاثنين.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 04-11-2024، 19 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 08:30 من مساء أمس الأحد 03-11-2024 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة المنارة أصابت أهدافها ‏بدقة.

2- مساء أمس الأحد 03-11-2024 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة نطوعة بمسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها ‏بدقة.

3- مساء أمس الأحد 03-11-2024 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة زرعيت بمسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها ‏بدقة.‏

4- مساء أمس الأحد 03-11-2024 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة ايفن مناحم بمسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها ‏بدقة.‏

5- الساعة 00:05 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة "اييليت هشاحر" بصلية صاروخيّة.

6- الساعة 00:07 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنات "شاعل" و "حتسور" و "دلتون" بصلية صاروخيّة.

7- الساعة 00:07 استهداف قاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة بصلية صاروخيّة.

8- الساعة 07:30 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة يفتاح أصابت أهدافها ‏بدقة.

9- الساعة 09:00 استهداف قاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة للمرة الثانية بصلية صاروخيّة.

10- الساعة 09:30 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخيّة.

11- الساعة 10:55 استهداف منطقة "الكريوت" شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصلية صاروخيّة.

12- الساعة 11:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مستوطنة يسود هامعلاه بصلية ‏صاروخية.‏

13- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس بمُسيّرة انقضاضيّة أصابت هدفها بدقّة.

14- الساعة 11:45 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة ‏الإسلاميّة مستوطنة "نهاريا" بصلية صاروخيّة.

15- الساعة 19:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية مستوطنة كدمات تسفي بصلية ‌‏صاروخية.‏

16- الساعة 19:00 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية مستوطنة اييليت هشاحر للمرة الثانية بصلية ‌‏صاروخية.‏

17- الساعة 19:00 استهداف قاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة للمرة الثالثة بصلية صاروخية.‏

18- الساعة 21:30 استهداف شمال مدينة صفد المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 21:40 استهداف تحرك لِقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشماليّة الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية".

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