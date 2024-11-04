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مسؤولون إسرائيليون: بايدن سيتخذ قرارات لإنهاء الحرب على غزة

11/4/2024 11:24:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين اعتقادهم بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتخذ خطوات خلال الشهرين ونصف الأخيرين من ولايته لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وذكر المسؤولون الذين لم تكشف الصحيفة العبرية عن هوياتهم أن خطوات بايدن المفترضة ستشمل قرارات تجنبها سابقا؛ مثل عدم حماية "إسرائيل" في المحافل الدولية وإبطاء إمدادها بالأسلحة.

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن هناك شكوكا متزايدة بأن "إسرائيل" تنفذ تهجيرا جماعيا للفلسطينيين من شمال قطاع غزة.

وأكد الدبلوماسيون الغربيون أنه "إذا استنتجت واشنطن أن إسرائيل تنفذ خطة الجنرالات في شمال غزة فستضطر إلى التحرك"، وفق تعبيرهم ودون أن يشيروا إلى طبيعة ذلك التحرك.

وخطة الجنرالات هي خطة عسكرية اقترحها الجنرال السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي "غيورا آيلاند" على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتبناها عدد كبير من جنرالات "الجيش".

ووُضعت الخطة في أيلول/ سبتمبر 2024؛ بهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة؛ بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية، لتجويع من تبقى من المدنيين، وكذلك المقاومين ووضعهم أمام خيارين إما الموت وإما الاستسلام.

ورغم الدعم الأميركي العسكري والدبلوماسي الكبير والمتواصل لـ"إسرائيل" خلال عدوانها على غزة، يؤكد الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحاته أن إدارته تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن "المحتجزين" الإسرائيليين هناك.

وتشن "إسرائيل" بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

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