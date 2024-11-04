وفاة جندي أميركي متأثرا بإصابته في عملية الرصيف البحري بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجيش الأميركي، يوم الاثنين، وفاة جندي
كان في حالة حرجة بعد إصابته في مهمة غير قتالية أثناء دعم الرصيف العائم الذي
أنشأه الجيش قبالة ساحل قطاع غزة.
وقال الجيش الأميركي، إن الرقيب، كوانداريوس
ديفون ستانلي، الذي تقاعد مؤخرا من الجيش، أُصيب بإصابات خطيرة في أيار/ مايو أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة
تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد الجيش الأميركي في بيان له، أن ستانلي توفي،
لكنه لم يحدد متى. وكان ستانلي يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل.
وفي أيار/ مايو الماضي، أنهى الجيش الأميركي تركيز الرصيف
العائم على شاطئ غزة، لاستخدامه كمرفأ مؤقت لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى
القطاع الواقع تحت القصف والحصار.
وتم إنشاء الرصيف العائم بتكلفة 230 مليون
دولار تزامنا مع التقدم العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح وإغلاق المعبرين
الحدوديين الجنوبيين اللذين كانا يزودان قطاع غزة بمعظم المساعدات.
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