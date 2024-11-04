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وفاة جندي أميركي متأثرا بإصابته في عملية الرصيف البحري بغزة

11/4/2024 11:24:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الجيش الأميركي، يوم الاثنين، وفاة جندي كان في حالة حرجة بعد إصابته في مهمة غير قتالية أثناء دعم الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش قبالة ساحل قطاع غزة.
وقال الجيش الأميركي، إن الرقيب، كوانداريوس ديفون ستانلي، الذي تقاعد مؤخرا من الجيش، أُصيب بإصابات خطيرة في أيار/ مايو أثناء دعم العمليات في البحر على الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة بهدف زيادة تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد الجيش الأميركي في بيان له، أن ستانلي توفي، لكنه لم يحدد متى. وكان ستانلي يتلقى العلاج في مركز طبي للرعاية طويلة الأجل.

وفي أيار/ مايو الماضي، أنهى الجيش الأميركي تركيز الرصيف العائم على شاطئ غزة، لاستخدامه كمرفأ مؤقت لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الواقع تحت القصف والحصار.

وتم إنشاء الرصيف العائم بتكلفة 230 مليون دولار تزامنا مع التقدم العسكري الإسرائيلي في مدينة رفح وإغلاق المعبرين الحدوديين الجنوبيين اللذين كانا يزودان قطاع غزة بمعظم المساعدات.

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