العروبة ينتهج الدفاع
التاريخ
11/4/2024 11:20:43 PM
(MENAFN
- Al Watan)
بدأ مدرب العروبة البرتغالي ألفارو باتشيكو، في رسم الطريقة الفنية التي سيخوض بها مواجهة الاتحاد، بعد غد، التي تأتي لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز المدرب البرتغالي على النواحي الدفاعية، إذ أخضع لاعبيه لمران دفاعي بحت طبق خلاله عديداً من المهارات الدفاعية، وأبرزها كيفية إغلاق المساحات أمام لاعبي المنافس.
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