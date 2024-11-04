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العروبة ينتهج الدفاع

11/4/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ مدرب العروبة البرتغالي ألفارو باتشيكو، في رسم الطريقة الفنية التي سيخوض بها مواجهة الاتحاد، بعد غد، التي تأتي لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وركز المدرب البرتغالي على النواحي الدفاعية، إذ أخضع لاعبيه لمران دفاعي بحت طبق خلاله عديداً من المهارات الدفاعية، وأبرزها كيفية إغلاق المساحات أمام لاعبي المنافس.

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