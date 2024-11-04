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القادسية يفتح ملف الفيحاء

11/4/2024 11:20:43 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف القادسية تدريباته، عقب الراحة التي تمتع بها اللاعبون لمدة يوم واحد، عقب مواجهة الاتفاق، وفتح ملف مواجهته أمام الفيحاء بعد غد، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وأخضع مدربه الإسباني، ميتشيل جونزاليس، لتدريبات لياقية وفنية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية، التي نفذها لاعبوه خلال مناورة فنية مصغرة، أوقفها المدرب الإسباني لعدة مرات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

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