القادسية يفتح ملف الفيحاء
التاريخ
11/4/2024 11:20:43 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استأنف القادسية تدريباته، عقب الراحة التي تمتع بها اللاعبون لمدة يوم واحد، عقب مواجهة الاتفاق، وفتح ملف مواجهته أمام الفيحاء بعد غد، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وأخضع مدربه الإسباني، ميتشيل جونزاليس، لتدريبات لياقية وفنية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية، التي نفذها لاعبوه خلال مناورة فنية مصغرة، أوقفها المدرب الإسباني لعدة مرات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.
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