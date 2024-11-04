المالكي إلى الحادية عشرة - جريدة الوطن السعودية

المالكي إلى الحادية عشرة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/4/2024 11:20:18 PM
(MENAFN
- Al Watan)
صدر قرار أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني بترقية خالد فرحان المالكي للمرتبة الحادية عشرة بأمانة المنطقة.
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