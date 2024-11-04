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أمير الشمالية يقلد السبر رتبته - جريدة الوطن السعودية

11/4/2024 11:20:18 PM
(MENAFN- Al Watan) قلد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ضابط القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي المرافق له معاذ بن فهد السبر، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة نقيب.

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