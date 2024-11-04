أمير الشمالية يقلد السبر رتبته - جريدة الوطن السعودية

أمير الشمالية يقلد السبر رتبته - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/4/2024 11:20:18 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قلد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ضابط القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي المرافق له معاذ بن فهد السبر، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة نقيب.
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