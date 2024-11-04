Milliken & Company تعرض مجموعة منتجاتها المكوَّنة من مواد مضافة ومركَّزة في معرض Arabplast لعام 2025

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستعود Milliken & Company، الشركة المصنَّعة العالمية المتنوعة التي تتمتع بخبرة في مجال الكيماويات المتخصَّصة، إلى عرض منتجاتها في ArabPlast في الفترة من 7 إلى 9 يناير 2025. ستنضم شركة Milliken إلى المحادثة الدولية التي تقام على هامش فعاليات المعرض الذي ينعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حول البلاستيك وإعادة التدوير، حيث تعرض محفظتها من حلول المواد المضافة والمركَّزة للبولي أوليفينات في الجناح رقم S2-C01.

صرَّح Wim Van De Velde، نائب الرئيس العالمي للمواد المضافة البلاستيكية في شركة Milliken قائلاً: "تتطلع Milliken، في ظل توفُّر مجموعة متكاملة من الحلول التقنية، إلى التعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية في سلسلة القيمة في معرض ArabPlast لاكتشاف تطبيقات جديدة ومبتكرة تدعم صناعة البولي أوليفينات". "وبالتعاون مع عملائنا وشركائنا، نأمل في تعزيز وظائف البلاستيك المستدامة وخصائصه."

تدرك شركة Milliken حجم القيمة التي يجلبها التعاون إلى الصناعة وستسلط الضوء على الشراكات المؤثرة إزاء انعقاد فعاليات المعرض. يتمثل أحدث تعاوناتها في إبرام شراكة مع Plastmore التابعة لشركة Üstün Plastik ، التي تقوم بدورها بتطوير حلول التغليف باستخدام القوالب مثل علب المواد الغذائية والشوكولاتة . توفر حاويات البولي بروبيلين (PP) هذه درجة من الوضوح والنقاء تشبه الزجاج، وذلك بفضل Millad NX 8000 ECO من Milliken.

ومن بين التقنيات الجديدة التي يتم عرضها في معرض ArabPlast هي حلول UltraGuard 2.0 وHyperform HPN 58ei من Milliken. UltraGuard 2.0 هو الجيل القادم من الحلول لتحسين أداء مانع معالجة البولي إيثيلين (PE). وتدعم التكنولوجيا تصميمات التغليف أحادية المواد وتصنيع مواد أقل سمكًا من خلال تحسين أداء المانع في البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) والبولي إيثيلين منخفض الكثافة (LLDPE) بنسبة تصل إلى 70%. Hyperform HPN 58ei يُحسِّن أداء مشمعات البولي بروبيلين (PP) والقطع المُشكَّلة بالحرارة لتوفير أداء بصري محسَّن وانكماش بدرجات متساوية الخواص وإعادة الطحن بجودة عالية. تمت الموافقة على هذه المادة المضافة لتغليف المواد الغذائية من قِبل إدارة الغذاء والدواء، مما يجعلها مناسبة لأنظمة تغليف المواد الغذائية والمشروبات.

وبجانب هذه العروض الجديدة، ستسلط Milliken الضوء على المنتجات الرئيسية في جناحها، بما في ذلك:



يمكن لمنصَّة Millad NX 8000 من Milliken، وهي مروِّق لمادة البولي بروبيلين، أن تساعد في خفض استهلاك الطاقة والدورات المستهلكة أثناء عملية القولبة بالحقن - مع توفير طاقة معتمد من UL يصل إلى 10%.

تعزِّز Hyperform HPN من Milliken قوة وصلابة البولي بروبلين، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات التغليف - ولا سيما عمليات التغليف الحرجة لمحاليل التنظيف والأدوية وحاويات حفظ المواد الغذائية. وتتيح Hyperform HPN أيضًا تحسين كفاءة العملية والتحكُّم في الأبعاد، ما يُعدُّ ضروريًا لتطبيقات التغليف وصناعة السيارات، وغيرها.

تعمل معدلات اللزوجة من Milliken على زيادة أداء البولي بروبيلين المعاد تدويره (rPP) وفرص التطبيق من خلال زيادة معدل تدفق الذوبان للبولي بروبيلين المعاد تدويره (rPP) قبل الاستهلاك وبعده. تعمل حلول UltraGuard من Milliken على تعزيز أداء مانع البولي إيثيلين، مما يوفر المزيد من المرونة للمنتجين والمحولين وأصحاب العلامات التجارية على حد سواء لتصميم هياكلهم مع خلق حالة من التوازن بين الخصائص والتوافق مع إعادة التدوير.

للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة Milliken في الجناح S2-C01 في معرض ArabPlast 2025 أو عبر الإنترنت على .

نبذة عن شركة Milliken

Milliken & Company هي إحدى الشركات المصنَّعة العالمية الرائدة في مجال التصنيع التي تركِّز على علم المواد ومن ثمَّ، تقديم ابتكارات الغد في الوقت الراهن. تصنع Milliken منتجات، من الجزيئات الرائدة في الصناعة إلى الابتكارات المستدامة، من شأنها أن تُحسِّن حياة الناس إضافة إلى تقديم الحلول لعملائها ومجتمعاتها. وبالاستفادة من آلاف براءات الاختراع والتطبيقات المتنوعة في مختلف قطاعات المنسوجات والمواد الكيميائية المتخصَّصة والأرضيات والرعاية الصحية، تبعث الشركة شعورًا مشتركًا بالنزاهة والتميُّز للتأثير بشكل إيجابي على مدار أجيال في العالم بأكمله. اكتشف المزيد عن اهتمامات Milliken الفضولية وحلولها الملهمة على الموقع الإلكتروني milliken وعلى Facebook ، وInstagram ، وLinkedIn .

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