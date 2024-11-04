Milliken & Company تعرض مجموعة منتجاتها المكوَّنة من مواد مضافة ومركَّزة في معرض Arabplast لعام 2025

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- ستعود Milliken & Company، الشركة المصنَّعة العالمية المتنوعة التي تتمتع بخبرة في مجال الكيماويات المتخصَّصة، إلى عرض منتجاتها في معرض
ArabPlast في الفترة من 7 إلى 9 يناير 2025. ستنضم شركة Milliken إلى المحادثة الدولية التي تقام على هامش فعاليات المعرض الذي ينعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في دبي بالإمارات العربية المتحدة، حول البلاستيك وإعادة التدوير، حيث تعرض محفظتها من حلول المواد المضافة والمركَّزة للبولي أوليفينات في الجناح رقم S2-C01.
صرَّح Wim Van De Velde، نائب الرئيس العالمي للمواد المضافة البلاستيكية في شركة Milliken قائلاً: "تتطلع Milliken، في ظل توفُّر مجموعة متكاملة من الحلول التقنية، إلى التعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية في سلسلة القيمة في معرض ArabPlast لاكتشاف تطبيقات جديدة ومبتكرة تدعم صناعة البولي أوليفينات". "وبالتعاون مع عملائنا وشركائنا، نأمل في تعزيز وظائف البلاستيك المستدامة وخصائصه."
تدرك شركة Milliken حجم القيمة التي يجلبها التعاون إلى الصناعة وستسلط الضوء على الشراكات المؤثرة إزاء انعقاد فعاليات المعرض. يتمثل أحدث تعاوناتها في إبرام شراكة مع Plastmore التابعة لشركة Üstün Plastik ، التي تقوم بدورها بتطوير حلول التغليف باستخدام القوالب مثل علب المواد الغذائية والشوكولاتة . توفر حاويات البولي بروبيلين (PP) هذه درجة من الوضوح والنقاء تشبه الزجاج، وذلك بفضل Millad NX 8000 ECO من Milliken.
ومن بين التقنيات الجديدة التي يتم عرضها في معرض ArabPlast هي حلول UltraGuard 2.0 وHyperform HPN 58ei من Milliken. UltraGuard 2.0 هو الجيل القادم من الحلول لتحسين أداء مانع معالجة البولي إيثيلين (PE). وتدعم التكنولوجيا تصميمات التغليف أحادية المواد وتصنيع مواد أقل سمكًا من خلال تحسين أداء المانع في البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) والبولي إيثيلين منخفض الكثافة (LLDPE) بنسبة تصل إلى 70%. Hyperform HPN 58ei يُحسِّن أداء مشمعات البولي بروبيلين (PP) والقطع المُشكَّلة بالحرارة لتوفير أداء بصري محسَّن وانكماش بدرجات متساوية الخواص وإعادة الطحن بجودة عالية. تمت الموافقة على هذه المادة المضافة لتغليف المواد الغذائية من قِبل إدارة الغذاء والدواء، مما يجعلها مناسبة لأنظمة تغليف المواد الغذائية والمشروبات.
وبجانب هذه العروض الجديدة، ستسلط Milliken الضوء على المنتجات الرئيسية في جناحها، بما في ذلك:
يمكن لمنصَّة Millad NX 8000 من Milliken، وهي مروِّق لمادة البولي بروبيلين، أن تساعد في خفض استهلاك الطاقة والدورات المستهلكة أثناء عملية القولبة بالحقن - مع توفير طاقة معتمد من UL يصل إلى 10%.
تعزِّز Hyperform HPN من Milliken قوة وصلابة البولي بروبلين، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات التغليف - ولا سيما عمليات التغليف الحرجة لمحاليل التنظيف والأدوية وحاويات حفظ المواد الغذائية. وتتيح Hyperform HPN أيضًا تحسين كفاءة العملية والتحكُّم في الأبعاد، ما يُعدُّ ضروريًا لتطبيقات التغليف وصناعة السيارات، وغيرها.
تعمل معدلات اللزوجة من Milliken على زيادة أداء البولي بروبيلين المعاد تدويره (rPP) وفرص التطبيق من خلال زيادة معدل تدفق الذوبان للبولي بروبيلين المعاد تدويره (rPP) قبل الاستهلاك وبعده.
تعمل حلول UltraGuard من Milliken على تعزيز أداء مانع البولي إيثيلين، مما يوفر المزيد من المرونة للمنتجين والمحولين وأصحاب العلامات التجارية على حد سواء لتصميم هياكلهم مع خلق حالة من التوازن بين الخصائص والتوافق مع إعادة التدوير.
للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة Milliken في الجناح S2-C01 في معرض ArabPlast 2025 أو عبر الإنترنت على .
نبذة عن شركة Milliken
Milliken & Company هي إحدى الشركات المصنَّعة العالمية الرائدة في مجال التصنيع التي تركِّز على علم المواد ومن ثمَّ، تقديم ابتكارات الغد في الوقت الراهن. تصنع Milliken منتجات، من الجزيئات الرائدة في الصناعة إلى الابتكارات المستدامة، من شأنها أن تُحسِّن حياة الناس إضافة إلى تقديم الحلول لعملائها ومجتمعاتها. وبالاستفادة من آلاف براءات الاختراع والتطبيقات المتنوعة في مختلف قطاعات المنسوجات والمواد الكيميائية المتخصَّصة والأرضيات والرعاية الصحية، تبعث الشركة شعورًا مشتركًا بالنزاهة والتميُّز للتأثير بشكل إيجابي على مدار أجيال في العالم بأكمله. اكتشف المزيد عن اهتمامات Milliken الفضولية وحلولها الملهمة على الموقع الإلكتروني milliken وعلى Facebook ، وInstagram ، وLinkedIn .
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