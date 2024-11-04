فوائد صحية لثمار الكيوي

(MENAFN
- Al Watan)
غنية بفيتامين C
تحتوي ثمرة كيوي متوسطة على فيتامين C أكثر من البرتقال، هذا الفيتامين يعزز المناعة، يقوي جدران الأوعية الدموية، ويدعم إنتاج الكولاجين، مما يحسن صحة البشرة.
مصدر جيد للألياف
الكيوي غني بالألياف المفيدة لصحة الأمعاء، الألياف تعزز نمو البكتيريا المفيدة، مما يساعد في الحفاظ على توازن الجهاز الهضمي.
يساعد على هضم البروتينات
يحتوي الكيوي على أنزيم الأكتينيدين، الذي يسهل عملية هضم البروتينات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين.
مكافحة السمنة
تعتبر ثمار الكيوي منخفضة السعرات الحرارية وتمنح شعورًا بالشبع، مما يساعد في إدارة الوزن.
تعزيز الصحة
تناول الكيوي بانتظام يمكن أن يعزز صحتك العامة، يوفر العناصر الغذائية الأساسية، ويضيف نكهة لذيذة إلى نظامك الغذائي.
طرق الاستخدام
يمكن تناول الكيوي في السلطات، العصائر، أو استخدامه لنقع اللحوم، ويُنصح بعدم تجاوز 3 ثمرات يوميًا للحصول على الفوائد الصحية.
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