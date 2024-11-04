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فوائد صحية لثمار الكيوي

11/4/2024 11:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) غنية بفيتامين C
تحتوي ثمرة كيوي متوسطة على فيتامين C أكثر من البرتقال، هذا الفيتامين يعزز المناعة، يقوي جدران الأوعية الدموية، ويدعم إنتاج الكولاجين، مما يحسن صحة البشرة.
مصدر جيد للألياف
الكيوي غني بالألياف المفيدة لصحة الأمعاء، الألياف تعزز نمو البكتيريا المفيدة، مما يساعد في الحفاظ على توازن الجهاز الهضمي.
يساعد على هضم البروتينات
يحتوي الكيوي على أنزيم الأكتينيدين، الذي يسهل عملية هضم البروتينات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين.
مكافحة السمنة
تعتبر ثمار الكيوي منخفضة السعرات الحرارية وتمنح شعورًا بالشبع، مما يساعد في إدارة الوزن.
تعزيز الصحة
تناول الكيوي بانتظام يمكن أن يعزز صحتك العامة، يوفر العناصر الغذائية الأساسية، ويضيف نكهة لذيذة إلى نظامك الغذائي.
طرق الاستخدام
يمكن تناول الكيوي في السلطات، العصائر، أو استخدامه لنقع اللحوم، ويُنصح بعدم تجاوز 3 ثمرات يوميًا للحصول على الفوائد الصحية.

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