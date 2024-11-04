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صباح الخير يا هبّة

11/4/2024 11:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبح من المعتاد الاستيقاظ صباحاً لتجد أن العالم بأسره يتحدث عن شيء لم تكن تعلم بوجوده بالأمس. تلك النواة التي انفجرت ليست إلا "الهبّة الجديدة".
في البداية، دعونا نتصور كيف تنتشر الهبّة. تخيل أن أحدهم نشر فيديو لنفسه وهو يرقص رقصة جديدة. قبل أن تنهي تناول أول كوب قهوة صباحي لك، ستجد أن أغلب النقاشات في ذلك اليوم لا تتحدث إلا عن ذلك، بل قد يضطر البعض إلى تجاوز أعماله اليومية لمتابعة ما يحدث.
الآن وقد أصبحت بلا وعي جزءاً من هذه الهبة، يجب عليك القفز إلى تلك الدوامة. وستجد نفسك تفعل شيئاً لم تكن تفكر فيه مطلقاً، مثل تحضير (العريكة) وسط زحام التايمز سكوير، أو ارتداء زي مهرج في مقبرة.
الهبّة نوع من الضغط الاجتماعي لبعض الأشخاص تجعلهم يراقبون هواتفهم بقلق، ليكونوا على اطلاع دائم. ففي حال ظهرت هبّة جديدة وهم غير مستعدين، فقد تفوتهم فرصة لا تعوض للانضمام إلى قافلة " المهبّبين".
"الهبّة" أكثر من مجرد ظاهرة عابرة، بل تذكير بأننا في مجتمع عالمي عجيب وغريب، حيث يمكن لفكرة صغيرة أن تتحول لظاهرة عالمية بين ليلة وضحاها.

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