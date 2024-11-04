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على وزن مقلوبة

11/4/2024 11:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) "مقلوبة" أكله شعبية تنقلب فيها حبات الرز راساً على عقب ، لذا فإن ما سيرد في سياق هذه المقالة على غرار طيبة الذكر الكلمات المتقاطعة " معكوسة " ويحاكي الحالات التالية: يذهب أحدهم إلى الميكانيكي
أو الكهربائي لعطل طرأ في سيارته، فيفاجئه بأن المسألة بسيطة، سلك منفصل ولا تتجاوز التكلفة خمسين ريالا. يذهب إلى الطبيب اثر وعكة صحية ألمت به، يكشف عليه الطبيب وهو ممسك السماعة بيده اليمنى ،ويتقصى الجلبة التي أحدثها جسمه، وعيناه لاتغادران عينيه وفاقت في تملقها القطط. فيبتسم الطبيب وهو مطمئن ولا يطلب تحليلاً ولا اشعة، ومن واقع خبرته بالحالات التي مرت عليه يكتب له دواء لا يتجاوز سعره عشرين ريالا ، وأجرة الكشف لا تتجاوز ثلاثين ريالا والمحصلة خمسون ريالاً . يعقد العزم للتوجه لى السوبرماركت وما أدراك ما السوبرماركت، يجرالعربة التي تمشي معه بمهل وخيلاء، وكأنها مدعوة إلى حفل ، يملأ السلة على الآخر بما لذ وطاب، يعاونه الأهل والأصحاب طبعاً والأصحاب " الخادمة" ، وكل يرمي في السلة بما هو اشبه بمباراة نهائية لكرة السلة الأمريكية. يصل بكل هدوء إلى فوهة الكاشير وزر التحكم في قبضة المحاسب، ينثر الأغراض اللازمة وغير اللازمة على السير المعد لاستقبال مشترياته ويشنف مسامعه زر الجهاز مع كل غرض يمرره على جهاز المسح وقلبه يخفق مع كل نغمة نشاز ولاتمت للإطراب بصلة. يفاجئه بالقيمة التي لا تتجاوز مائتي ريال، يفرح وهو ساكت وربما هي المرة الأولى في حياته التي يفرح فيها وهو ساكت، أكيد " فيه شيء غلط"! لا يطاوعه ضميره على السكوت، فيسأل ويقول :ربما حصل خطأ في الحساب، فيفاجئه المحاسب بأن هذه هي الأسعار، وأن التخفيضات التي عملها السوبرماركت حقيقية، وقد احتسبوا هامش ربح معقول. يولي الأدبار مع الشلة على عجل، لا يغيرون رأيهم و" يضف" اغراضه وهو غير مصدق ما يحدث. يقف في الشارع ينتظر سيارة ليموزين، يسأله عن قيمة المشوار إلى حيث يتجه؟ فيبادره بالقول عشرة ريالات ، يركب ويملأ رأسه الاستغراب، ففي العادة المشوار من ثلاثين إلى أربعين ريالاً. يسأل السائق وهو منبهر بهدوء قيادته السيارة وليس كالعادة "مطفوق وتقل فشقة "، أي أنه يسير بسرعة الرصاصة، يسأل عن السبب فيجيبه بأن صاحب الشركة لايفرض عليهم تحصيل مبلغ معين بل ترك الأمر للتساهيل والبركة. يذهب مدعوا إلى زواج أحد الأصدقاء، وعندما يدخل القاعة يمط خشته استعداداً للخمخمة والقبل وحفلة التبويس النموذجية، فيقبل الجميع وتمتد رحلة البوس تلك إلى أهل العروس وأهل العريس وكل ما يمت لقاعة الاحتفال بصلة. يتبوأ مقعده بجانب أحد الأصدقاء ويتجاذبان اطراف الحديث ، فينادي منادٍ عند أحد الأبواب الخلفية الكبيرة " تفضلوا الله يحييكم". يدخل الجميع بوفيه مرتب وجبات مغلفة بكل عناية، كل وجبة تحتوي على العناصر الغذائية الكاملة بما فيها لحم المفطح وعصائر من مختلف الأشكال والألوان، فيسأل صديقه غريبة وين المفاطيح؟
فيجيبه وداعاً للتبذير " المبذرون إخوان الشياطين". التعاون بين الزملاء والزميلات في مجال العمل منقطع النظير، كل يحب الآخر، وكل يساعد الآخر الهدف هو العمل والإنتاج ،الاحترام يسود المكان، لا للنميمة ولا موقع للوشايات المغرضة ولا تصيد للاخطاء، رئيس متفهم على قدر كبير من التواضع والمسؤولية، لا تسمع من لسانه إلا " الله يقويكم"، يتحقق من كل شيء، يكره الظلم يتثبت من كل الاخبار التي تصل اليه؛ لكي لا تسوق مطرقته المتسرعة الظلم للآخرين لأنه يخشى الله ويخاف عقابه، ويخاف من دعاء المظلوم اشد من خوفه على خطاب احالته الى التقاعد، وهو يدرك بأنه مؤتمن على كل ما يحدث في دائرته.
،يذهب الى منزله وهو مندهش وفي غاية الاستغراب وسعيد في الوقت نفسه مما يحدث ويأمل ألا يكون هذا حلما أو بيضة ديك، يسترخي أمام شاشة التفلزيون بعدما رفع عصاقيله على الكنبة كأنه حرف واي بالانجليزي، وهو ممسك بـ " الريموت كنترول" يقلبه ذات اليمين وذات الشمال، فيشاهد حواراً فضائياً على الهواء، حيث الهدوء يضفي على نقاش المتحاوين المتعة، فيخرج بقيمة فكرية تثري ثقافته ، وجهات نظر متباعدة في بداية الحوار متقاربة الى حد التوافق في نهايته، لا زعيق ولا صراخ ولا مصارعة رومانية ، حوار هادف متزن واقعي في طرح الأفكار، ينظر الى الهدف وليس الى الترزز والمصلحة والانحياز غير المنصف . يتأبط اللاب توب متجهاً إلى أحد المقاهي القريبة من منزله ، وينقر على زر الإدخال بسبابته ويتجول في مواقع التواصل المختلفة وهو ممسك بالفارة، و في غمرة الإندهاش والاستغراب من المواقف التي مر بها، مواقع على قدر كبير من المسؤولية الأدبية، محتويات هادفة بناءة لا تجريح ولا استهزاء ولا تهكم وسخرية، نقد هادف بناء يسخر الشهرة لخدمة الناس. هنا سأسكت قليلا على قول المذيع الرياضي المبدع ولن أقول " مقلوبة " لأن كثيرا من المواقع يتحلى بهذه الصفات ولله الحمد بل انها تزداد بهذا الصدد بشكل ملحوظ، ولاريب ان هذا الأسلوب يكسبها احترام الجميع وزيارتهم في كل وقت، لاسيما وأنها الواجهة للبلد وأهله وأخلاق الإسلام العظيم.

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