Tuesday, 05 November 2024 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أعلى التخصصات دخلا الهندسة وعلوم الكمبيوتر

11/4/2024 11:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تشكل الآفاق الوظيفية وخاصة الدخل المتوقع مدى الحياة عاملًا حاسمًا في اختيار التخصصات الجامعية. ورغم الاعتقاد السائد بأن الشهادات الجامعية تحقق عوائد مالية أعلى، فإن بعض الدرجات قد تكون عبئًا ماليًا أكثر من كونها استثمارًا مجديًا مقارنة بالعمل المباشر بعد المدرسة الثانوية.
ما هو العائد على الاستثمار للدرجة
يعتمد العائد على الاستثمار (ROI) للدرجة على القيمة المتوقعة للدخل مدى الحياة ناقصًا قيمة الديون، مقارنةً بمدخول الفرد من القوى العاملة بعد المدرسة الثانوية. وبناءً على هذا المفهوم، فإن درجات الهندسة، وعلوم الكمبيوتر، والرياضيات، وفنيي الهندسة تبرز كأعلى الدرجات الجامعية قيمةً في الولايات المتحدة.
الدرجات الأكثر قيمة
وفقًا لتحليل كلية NPV، تحتل الشهادات التقنية والعلمية المراتب الأولى من حيث العائد على الاستثمار. وجاء ترتيب العوائد المتوقعة للهندسة 570.616 دولارا، ولعلوم الحاسب والمعلومات 477.229 دولارا، وللرياضيات 340.875 دولارا، ولفنيي الهندسة 311.114 دولارا.
أعلى عائد استثماري
يعد برنامج علوم الكمبيوتر بجامعة هارفارد من بين البرامج الأعلى قيمة، حيث يتوقع لخريجيه تحقيق عائد استثماري يتجاوز 4 ملايين دولار خلال حياتهم المهنية. ويحقق الخريجون في هذا المجال متوسط دخل يبلغ 256.539 دولارًا سنويًا مع ديون متوسطة تُقدر بـ 14.000 دولار، مما يعكس عائدًا استثنائيًا على الاستثمار.
الدرجات الأقل قيمة
من ناحية أخرى، تُظهر الدرجات في مجالات العلوم الإنسانية مثل الفنون البصرية، والمسرحية، واللغة الإنجليزية عوائد سلبية، إذ يبلغ العائد على الاستثمار لخريجي اللغة الإنجليزية حوالي -39.000 دولار، وهو ما دفع إلى انخفاض عدد الطلاب الملتحقين بهذا التخصص بنسبة 32% خلال العقد الماضي.
عائد الاستثمار للشهادة في الولايات المتحدة، بناء على تحليل من كلية NPV ((بالدولار)):
هندسة= 570.616
علوم الحاسب والمعلومات= 477.229
رياضيات= 340.875
الفنيون الهندسيون= 311.114
مهنية=205.191
العمارة=196.711
التمريض والمهن الصحية= 194.756
الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا= 168.822
العلوم الاجتماعية= 118.454
دراسات متعددة التخصصات= 69.656

MENAFN04112024000089011017ID1108850966

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث