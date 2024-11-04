أعلى التخصصات دخلا الهندسة وعلوم الكمبيوتر

(MENAFN
- Al Watan)
تشكل الآفاق الوظيفية وخاصة الدخل
المتوقع مدى الحياة عاملًا حاسمًا في اختيار التخصصات الجامعية. ورغم الاعتقاد السائد بأن الشهادات الجامعية تحقق عوائد مالية أعلى، فإن بعض الدرجات قد تكون عبئًا ماليًا أكثر من كونها استثمارًا مجديًا مقارنة بالعمل المباشر بعد المدرسة
الثانوية. ما هو العائد على الاستثمار للدرجة
يعتمد العائد على الاستثمار (ROI) للدرجة على القيمة المتوقعة للدخل مدى الحياة ناقصًا قيمة الديون، مقارنةً بمدخول الفرد من القوى العاملة بعد المدرسة الثانوية. وبناءً على هذا المفهوم، فإن درجات الهندسة، وعلوم الكمبيوتر، والرياضيات، وفنيي الهندسة تبرز كأعلى الدرجات الجامعية قيمةً في الولايات المتحدة.
الدرجات الأكثر قيمة
وفقًا لتحليل كلية NPV، تحتل الشهادات التقنية والعلمية المراتب الأولى من حيث العائد على الاستثمار. وجاء ترتيب العوائد المتوقعة للهندسة 570.616 دولارا، ولعلوم الحاسب والمعلومات 477.229 دولارا، وللرياضيات 340.875 دولارا، ولفنيي الهندسة 311.114 دولارا. أعلى عائد استثماري
يعد برنامج علوم الكمبيوتر بجامعة هارفارد من بين البرامج الأعلى قيمة، حيث يتوقع لخريجيه تحقيق عائد استثماري يتجاوز 4 ملايين دولار خلال حياتهم المهنية. ويحقق الخريجون في هذا المجال متوسط دخل يبلغ 256.539 دولارًا سنويًا مع ديون متوسطة تُقدر بـ 14.000 دولار، مما يعكس عائدًا استثنائيًا على الاستثمار. الدرجات الأقل قيمة
من ناحية أخرى، تُظهر الدرجات في مجالات العلوم الإنسانية مثل الفنون البصرية، والمسرحية، واللغة الإنجليزية عوائد سلبية، إذ يبلغ العائد على الاستثمار لخريجي اللغة الإنجليزية حوالي -39.000 دولار، وهو ما دفع إلى انخفاض عدد الطلاب الملتحقين بهذا التخصص بنسبة 32% خلال العقد الماضي. عائد الاستثمار للشهادة في الولايات المتحدة، بناء على تحليل من كلية NPV ((بالدولار)):
هندسة= 570.616
علوم الحاسب والمعلومات= 477.229
رياضيات= 340.875
الفنيون الهندسيون= 311.114
مهنية=205.191
العمارة=196.711
التمريض والمهن الصحية= 194.756
الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا= 168.822
العلوم الاجتماعية= 118.454
دراسات متعددة التخصصات= 69.656
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