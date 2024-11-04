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التاجر يربح من الإسكان التنموي

11/4/2024 11:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل أسبوع قرأت خبراً صحفياً نصه (حصدت مؤسسةُ الإسكان التنموي الأهلية ((سكن))، جائزةَ مكة للتميز في فرع المسار الإنساني؛ نظير تميزها في حملة ((جود المناطق))، التي أسهمت في توفير أكثر من 4900 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة، وسلم الجائزةَ نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، للأمين العام لـ((سكن)) عبد العزيز بن صالح الكريديس...إلخ)، وحاولت تتبع أصداء هذا الخبر لدى قادة الرأي من كتاب المقالات وصانعي المحتوى المرئي في وسائل التواصل الاجتماعية فلم أجد سوى إعادة للخبر كما وكأنها مجرد ردود من الذكاء الاصطناعي دون إظهار الصبغة البشرية والمشاعرية التي نشعر بها لسماعنا هذا الإنجاز الذي يعد نموذجاً فريداً على مستوى العالم في ما يخص طريقة منصة جود بشكل عام، وهذا منجز واحد من عدة منجزات وصلت إلى تمكين عدد 33 ألف أسرة من مساكن لهم بمبالغ تقارب 900 مليون ريال من تبرعات المانحين.
فهل هذا التكافل الإنساني الذي أساسه تعاليم ديننا الحنيف، هل هو في صالح الأسرة المستفيدة ويعتبر تكاليف على التاجر فقط أم إن التاجر هو الرابح الأول من هذه المؤسسة وحلولها الإسكانية.
بصورة مبسطة هل يمكن لتاجر أن يربح في منطقة ينعدم فيها الأمان المجتمعي؟ وهل تساءلنا يوماً عن السبب الحقيقي وراء ما نشاهده في مقاطع الفيديو لأحياء بعينها في مدن مثل نيويورك ولاس فيجاس وغيرها حول العالم من أناس يتهجمون على بعضهم داخل متاجر ومحلات ومرافق عامة فيقومون بتكسيرها وتحطيمها دون مبالاة أو شعور، بينما يعيش جيرانهم في الأحياء والمدن الأخرى بكل هدوء، فلماذا؟
الأمان المجتمعي يبدأ من شعور الانتماء للمكان، ولا يمكن لشخص أن يشعر بهذا الانتماء دون أن يجد مسكن غير مهدد بالطرد منه في أي لحظة، وعليه فجميع من نراهم في تلك المقاطع لا يملكون منازل فأثر ذلك على بقية شعورهم بالغضب والانفعال تجاه المجتمع من حولهم لتسارع النمو الربحي للتجار من حولهم دون الشعور بهم، فهذا التهميش لهم جعلهم ينخرطون في المخدرات والغالبية العظمى منهم قد تأثر أبناؤه المراهقون بذلك التعاطي وانقطع عن التعليم ووصل للشارع وهو لا يزال في آخر مراحل الطفولة، فهل تلك الأحياء والمدن متجهة لجودة حياة يمكن معها أن تكون بيئة خصبة لمزيد من الاستثمارات للتجار هناك أم إن أرباحهم على جرف هار، والعكس صحيح فتخيل مستقبل الـ4900 أسرة الذين تم تأمين مسكن لهم في مكة فقط وكم ربحية التجار من وراء هذا الاستقرار المجتمعي للأسرة وتحسن جودة التعليم والصحة والرفاهية العامة.
ما أريد قوله إن حكومتنا الرشيدة دعمت التنمية وكل ما هو تنموي بإصدار الأوامر الكريمة بتأسيس مثل هذه المؤسسة التي تبتكر حلولاً إسكانية تنموية لمزيد من جودة الحياة من حولنا، فالأثر المجتمعي والعائد على الاستثمار المجتمعي SROI جعل حتى (التاجر يربح من الإسكان التنموي).

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