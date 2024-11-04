Tuesday, 05 November 2024 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إشكالية نقد الصحوة

11/4/2024 11:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) فرق كبير بين النقد والوصف، وبين التحليل والتاريخ، أو لنقل بين التفكير في موضوع وبين سرد أحداثه، أجد الكثير من نقد الصحوة المطروح يميل لأن يكون وصفًا أو تاريخًا أو مجرد سرد لحكاية ما حدث، لا يتجاوز كونه رؤية خارجية عن الموضوع، عندما يكتب بعض النقّاد عن أحداث الصحوة السابقة وعواقبها، فإن هذا لا يعد نقدًا، بل يعتبر إلى حدٍ ما تأريخ وتوثيق.
وعندما يتحدث البعض الآخر عن تحولات الصحوة الجديدة وظهورها بأشكال مختلفة على وسائل التواصل فإن هذا أيضًا لا يعد نقدًا، إنما وصف ونقل صحفي لما يحدث من تحولات وتبدلات، مثل نقل الأخبار، حتى محاولة إظهار خفايا سرية لا يعرفها الجمهور عن الصحوة لا يعتد نقدًا وإن كان مفيدًا.
بهذه الطريقة يكون المستفيد الأول هو الفكر الصحوي ذاته، وليس المخالفين له، لأنه عند توثيق تاريخ الصحوة وسرد أحداثها ووصف تحولاتها الجديدة -دون نقد عميق- تتحول الكتابة إلى تسويق وترويج للصحوة أكثر من كونها نقدًا لها، تكثيف الكتابة عن موضوع معين بطريقة سطحية يزيد من اتساعه ورواجه والجدل حوله وثبات ركائزه، وتضخم عظمته في الذهن الجمعي اللا واعي، بطريقة تلقائية.
في هذه الحالة تكون هناك سردية واحدة مهيمنة، سواء كتبت ضد أو مع، فأنت تتحرك في فضائها وتبقيها حية وحدها، حيث تتحرك السردية الصحوية وحدها دون سردية أخرى تجادلها وتدافعها في إثبات الفكر السليم، وعدم وجود سردية مضادة يجعل السردية الوحيدة تنجح مهما حاول الآخرون مقاومتها، حيث إن الفكر المنتشر سيستحوذ على العقل مادام أنه لا يوجد بديل له يقاومه وينافسه في الإقناع والتصحيح، وكما يقول إبراهيم البليهي: ((العقل يحتله الأسبق إليه)). العقل يعمل بتلقائية لما هو موجود حوله من بيانات ويعالجها قهريًا بلا إرادة، لا يمكن أن تفرغ العقل وتريد منه أن يعيش بلا محتوى يعالجه، العقل غير قادر على إيقاف التأثر أبدًا.
فعلى سبيل المثال، عندما يكون هناك فكر خاطئ موجود على الساحة وحده، ويُطلب من العقل ألا يتأثر به، فهذا مستحيل، حتى لو أصررت على منعه وكررت التحذير من التأثر بهذا الفكر -الوحيد بالساحة- فإنه لا يستطيع ألا يتأثر، كأنك تضع طعامًا واحدًا ليس صحيًا أمام إنسان جائع وتطلب منه الا يأكل وتحذره من أخطار هذا الطعام الضار.
ما يحدث في نقد الصحوة يحمل إشكاليتين: أولها، أنه لا يوجد خطاب فكري/ ديني جديد مقابل ومضاد للخطاب الصحوي، وثانيًا أن النقد الموجه للصحوة ليس نقدًا حقيقيًا عميقًا، حيث إن النقد السليم يفكك الخطاب ويعيد تشكيله ويتنبأ بمستقبله، ويحلل الاحتياجات النفسية والوجودية التي تسببت في ظهوره، كما يقدم رؤى مقترحة لحل المشكلة جذريًا من الناحية السيكولوجية والاجتماعية.
القدرة على التنبؤ وقراءة مستقبل الخطاب الصحوي أهم ميزة للنقد السليم تجاه الصحوة، لم نقف على أطروحات تتوقع تحولات الصحوة مستقبلاً، وتتنبأ بتشكلاتها وتمثلاتها القادمة، وتحلل المشاكل الوجودية والمعنوية في المجتمع التي تسببت في صنع الصحوة بشكل يجعلنا نقف على تلك الأطروحات، ونبني عليها حلولاً قابلة للتطبيق في مقاومة الصحوة، إضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لإنتاج خطاب فكري/ ديني جديد يجيب على جميع الأسئلة الوجودية والنفسية والهوياتية لدى الفرد المسلم المعاصر، وحاجة ملحة لصناعة سردية تاريخية تجيب على كثير من الإشكالات التاريخية التي تعتمد عليها الحركات المتطرفة والصحوية، هذه العملية النقدية العميقة هي التي تضمن لنا مستقبلا آمنا فكريًا.

MENAFN04112024000089011017ID1108850964

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث