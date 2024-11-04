Tuesday, 05 November 2024 09:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تجار الدين وأزمة اليمن

11/4/2024 11:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تعصف باليمن النزاعات والصراعات منذ سنوات طويلة بسبب وجود جماعات متطرفة متعددة الأطياف والأهداف. تتشابه فئة منها في استغلال الدين كوسيلة لإضفاء الشرعية على أفعالها وتحقيق طموحاتها، مثل الجماعات غير السياسية التابعة للقاعدة وجماعات الإسلام السياسي. وعلى الرغم من الاختلاف بين هاتين المجموعتين في الأسلوب والتكتيك، فإنهما تتشابهان في الاحتماء بالدين واستغلاله لاستقطاب الأنصار والمقاتلين الذين تحتاجهم هذه الجماعات كوقود لمشاريعها.
وتعد الجماعات غير السياسية الأكثر غموضًا من جماعات الإسلام السياسي، ولفهمها، نضطر إلى النظر في ما تحب وما تكره، وسنجد أنها تكره الحياة بكل ما فيها من جمال؛ فهي ترفض كل أشكال التقدم وتكره حتى الكهرباء والدواء، بينما تمجد الموت الذي هو محور فكرها وتسوق له وتدفع أتباعها إليه.
وقد يرى المراقب غير المطلع على هذه الجماعات أن هذه مبالغة، إلا أن حقيقتهم تؤكد ذلك.
أما جماعات الإسلام السياسي، فتحب الحياة بجميع ملذاتها، خصوصًا لأعضائها وقياداتها، لكنها تبيع الوعود الربانية لأتباعها من العامة بجزاء في الحياة الآخرة. ويبقى التعايش مع هذه الجماعات مستحيلًا؛ لأنها تؤمن بامتلاك الحقيقة المطلقة، وتعجز عن تقبل الآخر، وتُقابل النقد بإقصاء كل من يختلف معها، فتخلق مجتمعًا مغلقًا يقوم على الولاء المطلق والأفكار المتطرفة. وهذه بيئة يستحيل أن تُبنى فيها أوطان مستقرة وآمنة.
وعليه، ورغم تعقيد مشكلة اليمن البالغ، فإن أولى خطوات الخروج من الأزمة تكمن في رفع وعي الفرد بحيث يصعب استغلاله من قِبَل هذه الجماعات، والزجّ به في التهلكة مقابل وعود بجزاء في الحياة الآخرة.
ومتى أدرك الشعب أنه هو الوقود الذي تصطلي به البلاد، وأن هذه الجماعات تحرق الشعب بالشعب، فإن هذه الجماعات ستتلاشى وتنتهي بمجرد ألا تجد ضحايا توقد بهم مشاريعها.
هذه المهمة تتطلب مساهمة من كل مثقف وواعٍ، ولا يجب الانتظار. ورغم ما يكتنف هذه المهمة من صعوبة ومخاطرة، فإنها الخطوة الأولى التي لا بد منها في مسار السلام والاستقرار.

MENAFN04112024000089011017ID1108850963

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث