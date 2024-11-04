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نضال الملابس الداخلية

11/4/2024 11:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) في العالم الغربي الذي يفتخر ويشجع الفردية وحرية التعبير، تجد أن لديه الكثير من التناقضات والتحيز تجاه أحداث لنقل إنها فردية، لكنها تحرك المجاميع للمناصرة والتأييد في حالة، والهجوم والتشويه في حالة أخرى، الفرق هنا أن الأولى تتماشى مع منظورهم للتمدن والحرية، أما الأخرى فهي تمثل الرجعية والتخلف! دعونا نتعمق في هذا الانقسام الواضح للاحتجاج، حيث يبدو أن الشيء الوحيد الأكثر إثارة من السلوك هو رد فعل الجمهور!
سأقدم حالتين الأولى لفتيات مسلمات أصررن على ارتداء الحجاب في مجتمع غربي، لن أقول إن جميع من تواصل معهن لم يتعامل باحترام، لكن في بعض الأماكن لا بد وأن يحدث وأن يتعرضن على الأقل لنظرات الاستهجان والرفض، بل في بعض الأحيان قد يتعرضن لكلام جارح، إن لم تتعرض حياتهن للخطر من اعتداء من قبل أحد العنصريين ممن يعطي لنفسه الحق في التهجم وسحب الحجاب من على الرأس، كما حصل في مظاهرات دعم غزة لبعض الفتيات من قبل السلطات المحلية هناك، السؤال الذي يطرح نفسه هل لو كانت ترتدي إحداهن فقط ملابسها الداخلية في تلك المظاهرات، هل كان تم سترها بشيء ما حتى ولو كان كيسًا من البلاستيك؟! ولا ننسى المرأة في حديقة في فرنسا التي تم التهجم عليها وقتلها، هل قامت الدنيا وقعدت عندهم؟ هل أنشئ لها ((وسم)) على منصة ((X)) مطالبًا بحقها واعتراضًا على هذا التعدي على الحرية الشخصية التي يؤمنون بها لدرجة التقديس؟! ولا كأن روحًا أزهقت من قبل متطرف همجي!
وصلنا الآن للمشهد الثاني، وهو حديث، طالبة جامعية في بلد إسلامي خلعت ملابسها ومشت بين الطلبة تستعرض ملابسها الداخلية فقط، اعتراضًا على قوانين الحجاب وطرق تطبيق تنفيذ هذه القوانين. المشهد استمر، على الأقل ما عرض منه على وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من 15 دقيقة، حيث لم يتم التعرض لها أو الاقتراب منها من أي أحد ممن كان حولها؛ بمعنى ولا كأنها كانت موجودة، أي لو كانت شبحا ربما وجدنا رد فعل ما من أحدهم! وبدأت حملات التأييد والمساندة ونسج القصص والروايات؛ تارة كانت سجينة في مستشفى للأمراض النفسية، وتارة أخرى الضرب حتى الموت، وتارة التعذيب والإذلال، فعلًا جيب السبع ما يخلى عند الحاجة للتأليف وجمع التأييد على حساب طالبة أظهر المشهد أنها تعاني نفسيًا أكثر مما كان يظهر أنها تتحدى أو تناضل كما صوروها.
و((عاللي جرى)) من صدى لهذا الحدث، مع الاعتذار للفنانة ((عليّة التونسية))، وسوف أحكي لكم ما جرى على شبكات التواصل الاجتماعي؛ تحولت الفتاة أو الطالبة إلى أيقونة نضال وأنزلت صورتها في منشور وهي شبه عارية مع صورة الطالب الذي وقف في الساحة الحمراء في وجه الدبابات، وصورة الرجل الذي كان جالسًا في إحدى خطب هتلر والوحيد الذي لم يكن يصفق، بمعنى تحدي ((داوود أمام جالوت)) كما يطلقون على هكذا حالات! انهمرت تعليقات التأييد والتعاطف، لم يبق إلا أن تنتشر وسوم على وسائل التواصل الاجتماعي مثل #عري إيمانك و#نضال الملابس الداخلية! لقد أبدى المعلقون إعجابهم بجرأتها وقال أحدهم: ((أخيرًا، هناك شخص لديه الشجاعة الكافية ليُظهر لنا ما يعنيه أن تكون حرًا!)) بل إن صورتها وهي بملابسها الداخلية تحولت إلى لوحات فنية، طبعًا الفن يجب أن يدخل على الخط ويستغل الحدث من أجل الانتشار والاستفادة ماديًا؛ تأييد ((ببلاش)) لا يفيد إلا إذا كان لأسباب أو أجندات أخرى مبيتة! لقد شهق ((أراجوزات)) الغرب في رهبة! ((يا لها من شجاعة!)) وبكوا تأثرًا وهم يتابعونها تتبختر في الممرات الخارجية للجامعة كعارضة أزياء! فعلًا، من يحتاج إلى قماش على الرأس عندما يمكنك إزالته من الجسم بالكامل!
والتي ارتدت حجابها بفخر وكأنها تقول: ((لدي الحق في الاختيار!)) للأسف، لقيت رسالتها بشأن التمكين آذانًا صماء - أو بالأحرى آذانًا انتقائية، وفي تطور مذهل، كان الأفراد الذين أشادوا بمناضلة التعري باعتباره عملًا ثوريًا، مشغولين بصياغة انتقادات حادة، حيث قال أحدهم: ((كيف تجرأت؟))، بينما قال آخر: ((ألا تعلم أنها مجرد أداة للقمع؟))، وآخر: ((يا لها من مأساة!)) وتساءلوا: ((لماذا يختار أي شخص عن طيب خاطر ارتداء الحجاب؟)) إنه سؤال يتطلب بالتأكيد الحصول على درجة الدكتوراه في الأخلاق للإجابة عليه - أو على الأقل بعض مقاطع فيديو ((تيك توك)) عندها قد تتضح لهم الصورة!
المفارقة، أيها القراء الأعزاء، أن الأمر يبدو كما لو أن المجتمع الغربي يقول: ((يمكنك الاختيار، ولكن فقط إذا وافقنا على اختيارك!)) ولكن دعونا لا ننسى الدرس الأكثر أهمية هنا: الاختيار يكون صالحًا فقط عندما يتماشى مع السرد السائد حول التمكين. إذا كان اختيارك لا يتناسب تمامًا مع الليبرالية الحديثة أو العولمة الشاملة؛ كما يسميها الراحل الدكتور عبدالوهاب المسيري، فقد تجد نفسك على الطرف المتلقي لرد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي.
إذًا، ما الذي يمكننا استخلاصه من هذه الملحمة الهزلية؟ ربما يكون الأمر في مسرح الرأي العام أن السيناريو غالبًا ما يكتبه أولئك الذين يصرخون بأعلى صوت. ويبدو أن المفارقة في الاختيار هي أنه يأتي مصحوبًا بطباعة دقيقة تقول: ((فقط إذا اتفقنا معك)).

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