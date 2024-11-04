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صدارة نيوم أمام نشوة الجبلين

11/4/2024 11:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح نيوم ((22 نقطة)) إلى الابتعاد أكثر بصدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره المنتشي بتأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجبلين ((7 نقاط))، في لقاء يحتضنه ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، في ختام الجولة التاسعة للدوري. ويسعى أبها ((13 نقطة))، إلى استعادة توازنه، عندما يحل ضيفا على الجبيل ((10 نقاط))، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء مهم للغاية للفريقين اللذين تفصلهما 3 نقاط تصب في مصلحة زعيم الجنوب. وعلى ملعب التعليم يتواجه النجمة ((10 نقاط))، والعين ((6 نقاط))، في موقعة لا تقل أهمية عن سابقتيها.

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