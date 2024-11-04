صدارة نيوم أمام نشوة الجبلين

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح نيوم ((22 نقطة)) إلى الابتعاد أكثر بصدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره المنتشي بتأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجبلين ((7 نقاط))، في لقاء يحتضنه ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، في ختام الجولة التاسعة للدوري. ويسعى أبها ((13 نقطة))، إلى استعادة توازنه، عندما يحل ضيفا على الجبيل ((10 نقاط))، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء مهم للغاية للفريقين اللذين تفصلهما 3 نقاط تصب في مصلحة زعيم الجنوب. وعلى ملعب التعليم
يتواجه النجمة ((10 نقاط))، والعين ((6 نقاط))، في موقعة لا تقل أهمية عن سابقتيها.
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