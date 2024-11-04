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الاتحاد يفتح الباب أمام رحيل الغامدي

11/4/2024 11:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة الاتحاد تدرس الموافقة على احتراف أحمد الغامدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً أنه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة مع العميد، هذا الموسم. ويخطط المدير الرياضي للاتحاد، رامون بلانيس لإيجاد عروض احترافية خارجية مناسبة للغامدي، في يناير المقبل. ويعد الدوري الأمريكي وجهة محتملة للغامدي، بعدما أعار ((العميد)) نجميه فيصل الغامدي ومروان الصحفي إلى بيرشكوت البلجيكي، قبل بداية الموسم الجاري. وسبق أن تحدث مدرب الاتحاد، الفرنسي لوران بلان، عن قلة مشاركات الغامدي هذا الموسم، حيث علق قائلاً: ((لماذا تسألونني عن لاعب واحد فقط؟ في حين شارك 80 % من لاعبي الفريق في المباريات هذا الموسم، حتى الآن)). واعترف بلان بأن الغامدي لاعب مميز، ويتدرب بشكل جيد، لكنه لفت أيضا لصعوبة مشاركته لفترة أطول. ويعتمد بلان بشكل أساسي على الثلاثي الهجومي، موسى ديابي وحسام عوار وستيفن بيرجوين، تحت رأس الحربة، وهي المراكز التي يجيد الغامدي اللعب فيها. ولعب الغامدي هذا الموسم 74 دقيقة فقط بديلاً، أمام الخلود بالدوري، وأمام العين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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