الاتحاد يفتح الباب أمام رحيل الغامدي

(MENAFN
- Al Watan)
بينت مصادر أن إدارة الاتحاد تدرس الموافقة على احتراف أحمد الغامدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً أنه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة مع العميد، هذا الموسم. ويخطط المدير الرياضي
للاتحاد، رامون بلانيس لإيجاد عروض احترافية خارجية مناسبة للغامدي، في يناير المقبل. ويعد الدوري
الأمريكي وجهة محتملة للغامدي، بعدما أعار ((العميد)) نجميه فيصل الغامدي ومروان الصحفي إلى بيرشكوت البلجيكي، قبل بداية الموسم الجاري. وسبق أن تحدث مدرب الاتحاد، الفرنسي لوران بلان، عن قلة مشاركات الغامدي هذا الموسم، حيث علق قائلاً: ((لماذا تسألونني عن لاعب
واحد فقط؟ في حين شارك 80 % من لاعبي الفريق في المباريات هذا الموسم، حتى الآن)). واعترف بلان بأن الغامدي لاعب مميز، ويتدرب بشكل جيد، لكنه لفت أيضا لصعوبة مشاركته لفترة أطول. ويعتمد بلان بشكل أساسي على الثلاثي الهجومي، موسى ديابي وحسام عوار وستيفن بيرجوين، تحت رأس الحربة، وهي المراكز التي يجيد الغامدي اللعب فيها. ولعب الغامدي هذا الموسم 74 دقيقة فقط بديلاً، أمام الخلود بالدوري، وأمام العين في كأس خادم الحرمين الشريفين.
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