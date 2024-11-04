النصر يستهدف مهاجما سويديا

(MENAFN
- Al Watan)
يصوب النصر سهامه نحو الدوري
البرتغالي، للتعاقد مع أحد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل إمكانية رحيل البرازيلي، إندرسون تاليسكا، ورغبة المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي، في تدعيم خط الهجوم بمهاجم هداف وقادر على صنع الفارق، ويعمل النصراويون حاليًا على محاولة إقناع مهاجم سبورتنج لشبونة، السويدي فيكتور جيوكيرس، بالتوقيع للعالمي خلال الانتقالات الشتوية، لكن الإدارة النصراوية غير مستعدة أيضا لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه في الوقت الحالي.
تعزيز الهجوم
كشفت مصادر، أن العالمي يستهدف التعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة، السويدي فيكتور جيوكيرس، في ظل إمكانية رحيل البرازيلي، أندسون تاليسكا، بالإضافة لإمكانية تجديد عقد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ورغبة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في تعزيز صفوفه للمنافسة بقوة مع الهلال، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، من أجل الفوز بالألقاب.
شرط كبير
أشارت المصادر إلى أن إدارة النصر غير مستعدة حاليًا لدفع ما يفوق 409 ملايين ريال ((100 مليون يورو))، قيمة الشرط الجزائي في عقد جيوكيرس، الذي ينتهي في 2028، لكنها تعتقد أنها ستكون قابلة للتفاوض في الموسم المقبل، ومع ذلك بدأ مسؤلو النادي في التواصل مع ممثلي فيكتور لبحث إمكانية ضمه خلال الميركاتو الشتوي، والبحث عن طلبات سبورتنج المالية.
-بيولي يرغب في تعزيز الهجوم النصراوي.
-النصراويون يسعون لإقناع فيكتور جيوكيرس.
-نجم سبورتنج لشبونة يرتبط بعقد مع ناديه حتى 2028.
-409 ملايين ريال الشرط الجزائي في عقد اللاعب .
-النصر غير مستعد لدفع المبلغ الكبير لكنه يتفاوض لتقليصه.
MENAFN04112024000089011017ID1108850958
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.