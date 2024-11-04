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النصر يستهدف مهاجما سويديا

11/4/2024 11:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) يصوب النصر سهامه نحو الدوري البرتغالي، للتعاقد مع أحد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل إمكانية رحيل البرازيلي، إندرسون تاليسكا، ورغبة المدرب الإيطالي، ستيفانو بيولي، في تدعيم خط الهجوم بمهاجم هداف وقادر على صنع الفارق، ويعمل النصراويون حاليًا على محاولة إقناع مهاجم سبورتنج لشبونة، السويدي فيكتور جيوكيرس، بالتوقيع للعالمي خلال الانتقالات الشتوية، لكن الإدارة النصراوية غير مستعدة أيضا لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه في الوقت الحالي.
تعزيز الهجوم
كشفت مصادر، أن العالمي يستهدف التعاقد مع مهاجم سبورتنج لشبونة، السويدي فيكتور جيوكيرس، في ظل إمكانية رحيل البرازيلي، أندسون تاليسكا، بالإضافة لإمكانية تجديد عقد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ورغبة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي في تعزيز صفوفه للمنافسة بقوة مع الهلال، الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، من أجل الفوز بالألقاب.
شرط كبير
أشارت المصادر إلى أن إدارة النصر غير مستعدة حاليًا لدفع ما يفوق 409 ملايين ريال ((100 مليون يورو))، قيمة الشرط الجزائي في عقد جيوكيرس، الذي ينتهي في 2028، لكنها تعتقد أنها ستكون قابلة للتفاوض في الموسم المقبل، ومع ذلك بدأ مسؤلو النادي في التواصل مع ممثلي فيكتور لبحث إمكانية ضمه خلال الميركاتو الشتوي، والبحث عن طلبات سبورتنج المالية.
-بيولي يرغب في تعزيز الهجوم النصراوي.
-النصراويون يسعون لإقناع فيكتور جيوكيرس.
-نجم سبورتنج لشبونة يرتبط بعقد مع ناديه حتى 2028.
-409 ملايين ريال الشرط الجزائي في عقد اللاعب .
-النصر غير مستعد لدفع المبلغ الكبير لكنه يتفاوض لتقليصه.

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