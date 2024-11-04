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العالمي للثأر وإسقاط العين

11/4/2024 11:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح النصر إلى تسجيل انتصاره الثالث تواليًا بدوري أبطال آسيا للنخبة، حينما يستقبل على ملعب الأول بارك، حامل اللقب العين الإماراتي، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ((مجموعة غرب القارة)) بالبطولة القارية، والتي تشهد مواجهة أخرى تجمع باختاكور الأوزبكي والريان

مهمة ثأرية
سيكون النصر أمام مهمة صعبة عندما يستقبل ضيفًا ثقيلا هو حامل اللقب العين الإماراتي، في مواجهة يحتضنها ملعب الأول بارك، وسيكون العالمي مطالبًا بمضاعفة الجهد، للاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل والمراكز الأولى في المجموعة، وتأكيد صحوته الأخيرة التي جاءت بعد قدوم المدرب الإيطالي، ستيفانيو بيولي، فيما يريد العين تعويض عثراته السابقة والعودة للمنافسة، وتعتبر المباراة بمثابة الثأرية بالنسبة للعالمي لرد الدين لضيفه الذي أقصاه من ربع نهائي النسخة الماضية.
تحسين المركز
يأمل العالمي، الذي يدخل المواجهة وفي جعبته 7 نقاط من تعادله مع الشرطة العراقي 1/1 بالجولة الأولى، وانتصاره في الجولة الثانية على الريان القطري 2 /1، والانتصار على الاستقلال الإيراني في الجولة السابقة، في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه، وتسجيل انتصاره الثالث في البطولة، ويطمح في تأكيد صحوته، وعدم السماح لضيفه بالعودة لأجواء المنافسة على مراكز المقدمة على حسابه.
استعادة التوازن
في المقابل، يحضر العين للقاء وفي رصيده نقطة واحدة، حصدها من تعادله مع السد القطري 1 /1 في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام الغرافة القطري 2 /4 في الجولة الثانية، ثم الخسارة أمام الهلال السعودي في الجولة الماضية 4 /5.
كفة متساوية
تواجه النصر والعين 5 مرات في البطولة القارية، إذ كسب العالمي مواجهتين، وتفوق الزعيم الإماراتي في مباراتين، وحضر التعادل بين الفريقين الكبيرين مرة واحدة.
انتصار أول
ضمن منافسات المجموعة الثانية نفسها تقام اليوم مواجهة أخرى، عندما يتواجه على إستاد جار باختاكور الأوزبكي والريان القطري، وكل ما يفصلهما نقطتان، إذ يملك باختاكور نقطتين من تعادله مع برسيبوليس الإيراني 1 /1، والشرطة العراقي سلبيًا في الجولتين الأخيرتين، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الوصل الإماراتي صفر /1. بدوره، تعرض الريان لثلاث خسائر متتالية أمام الهلال 1 /3، ثم النصر 1 /2، ثم أمام الأهلي بذات النتيجة، وكلا من الفريقين يريد أن يسجل انتصاره الأول.

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