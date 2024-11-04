العالمي للثأر وإسقاط العين

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح النصر إلى تسجيل انتصاره الثالث تواليًا بدوري
أبطال آسيا للنخبة، حينما يستقبل على ملعب الأول بارك، حامل اللقب العين الإماراتي، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ((مجموعة غرب القارة)) بالبطولة القارية، والتي تشهد مواجهة أخرى تجمع باختاكور الأوزبكي والريان
مهمة ثأرية
سيكون النصر أمام مهمة صعبة عندما يستقبل ضيفًا ثقيلا هو حامل اللقب العين الإماراتي، في مواجهة يحتضنها ملعب الأول بارك، وسيكون العالمي مطالبًا بمضاعفة الجهد، للاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل والمراكز الأولى في المجموعة، وتأكيد صحوته الأخيرة التي جاءت بعد قدوم المدرب الإيطالي، ستيفانيو بيولي، فيما يريد العين تعويض عثراته السابقة والعودة للمنافسة، وتعتبر المباراة بمثابة الثأرية بالنسبة للعالمي لرد الدين لضيفه الذي أقصاه من ربع نهائي النسخة الماضية.
تحسين المركز
يأمل العالمي، الذي يدخل المواجهة وفي جعبته 7 نقاط من تعادله مع الشرطة العراقي 1/1 بالجولة الأولى، وانتصاره في الجولة الثانية على الريان القطري 2 /1، والانتصار على الاستقلال الإيراني في الجولة السابقة، في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه، وتسجيل انتصاره الثالث في البطولة، ويطمح في تأكيد صحوته، وعدم السماح لضيفه بالعودة لأجواء المنافسة على مراكز المقدمة على حسابه.
استعادة التوازن
في المقابل، يحضر العين للقاء وفي رصيده نقطة واحدة، حصدها من تعادله مع السد القطري 1 /1 في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام الغرافة القطري 2 /4 في الجولة الثانية، ثم الخسارة أمام الهلال السعودي في الجولة الماضية 4 /5.
كفة متساوية
تواجه النصر والعين 5 مرات في البطولة القارية، إذ كسب العالمي مواجهتين، وتفوق الزعيم الإماراتي في مباراتين، وحضر التعادل بين الفريقين الكبيرين مرة واحدة.
انتصار أول
ضمن منافسات المجموعة الثانية نفسها تقام اليوم مواجهة أخرى، عندما يتواجه على إستاد جار باختاكور الأوزبكي والريان القطري، وكل ما يفصلهما نقطتان، إذ يملك باختاكور نقطتين من تعادله مع برسيبوليس الإيراني 1 /1، والشرطة العراقي سلبيًا في الجولتين الأخيرتين، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الوصل الإماراتي صفر /1. بدوره، تعرض الريان لثلاث خسائر متتالية أمام الهلال 1 /3، ثم النصر 1 /2، ثم أمام الأهلي بذات النتيجة، وكلا من الفريقين يريد أن يسجل انتصاره الأول.
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