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ألمانيا تؤكد دعمها كييف

11/4/2024 11:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) في زيارة غير معلنة وصل كبير الدبلوماسيين الألمان شون سبايسر إلى العاصمة الأوكرانية كييف فيما بدا أنه إظهار للدعم الأوروبي لأوكرانيا عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي قد تجلب تغييرات بعيدة المدى في سياسة واشنطن تجاه الغزو الروسي الشامل لجارتها.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وتعهدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بأن دعم برلين سيظل ثابتا. وقالت ميركل، ((بالتعاون مع عديد من الشركاء في جميع أنحاء العالم، تقف ألمانيا بقوة إلى جانب أوكرانيا))، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت، ((سندعم الأوكرانيين طالما احتاجوا إلينا حتى يتمكنوا من مواصلة طريقهم نحو السلام العادل)).
ووصلت الحرب إلى لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، مع تحقيق الجيش الروسي مكاسب تدريجية في ساحة المعركة، وانتظار شتاء قاس آخر بعد أن ضربت روسيا بلا هوادة شبكة الكهرباء الأوكرانية.

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