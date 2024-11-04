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كبير آسيا في القمة

11/4/2024 11:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الهلال صدارته للمجموعة الثانية ((غرب القارة)) لدوري أبطال آسيا للنخبة، بتغلبه على ضيفه الاستقلال الإيراني 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب المملكة آرينا، لحساب الجولة الرابعة للبطولة القارية.
سجل للزعيم ألكسندر ميتروفيتش ((15، 33، 74))، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي، وظل الاستقلال على 3 نقاط سابعًا.

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