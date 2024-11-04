كبير آسيا في القمة

كبير آسيا في القمة
التاريخ
11/4/2024 11:18:12 PM
(MENAFN
- Al Watan)
واصل الهلال صدارته للمجموعة الثانية ((غرب القارة)) لدوري أبطال آسيا للنخبة، بتغلبه على ضيفه الاستقلال الإيراني 3 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب المملكة آرينا، لحساب الجولة الرابعة للبطولة القارية.
سجل للزعيم ألكسندر ميتروفيتش ((15، 33، 74))، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي، وظل الاستقلال على 3 نقاط سابعًا.
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