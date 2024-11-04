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التحول السعودي يفرض تغييرا في العلاقة مع عمالقة وول ستريت

11/4/2024 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت وكالة ((بلومبرج)) الإخبارية تقريرا تناولت فيه كيفية تكيف ((وول ستريت)) مع التحول المحلي للمملكة العربية السعودية، إذ قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض الأسبوع الماضي: ((كان الناس يأتون إلينا ويطلبون المال، والآن نشهد تحولا من رغبة الناس في أخذ أموالنا إلى رغبة الناس في الاستثمار المشترك)).
تغيير في العلاقات
بهذا التصريح، أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة التقارير التي تؤكد أن شركات ((وول ستريت)) العملاقة تواجه تغييرا كبيرا في علاقاتها مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ قيمته تريليون دولار تقريبا.
وأوضح الرميان أن الصندوق يهدف إلى خفض الاستثمارات العالمية إلى 18 % من 30 % من محفظته في عام 2020، في أحد أكثر تعليقاته المباشرة حتى الآن حول التركيز المحلي لصندوق الاستثمارات العامة. مع ذلك، أكد أن المبلغ المطلق بالدولار للصفقات الخارجية آخذ في النمو.
فرصة للشركات العالمية
إن المملكة في خضم خطة تحول اقتصادي بتريليون دولار، وهي تقدم فرصة هائلة للشركات العالمية. وفي الوقت نفسه، تضاعف الحكومة جهودها لدفع الشركات الدولية إلى تعزيز حضورها المحلي، أو المخاطرة بفقدان الأعمال، وتولي الشركات العملاقة العالمية اهتماما خاصا.
على سبيل المثال، وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة ((بروكفيلد)) لإدارة الأصول مذكرة تفاهم غير ملزمة، سيكون الصندوق من خلالها مستثمرا إستراتيجيا أوّليا في منصة ((بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز)) (BMEP). وكجزء من الصفقة، تعتزم ((بروكفيلد)) توسيع مكاتبها في الرياض، وتوفير الخدمات التعليمية لـ((أكاديمية بروكفيلد)) محليا.
جذب الاستثمارات الخارجية
تتزايد أعداد الشركات الأخرى التي تسعى إلى افتتاح مكاتب لها في الرياض. فقبل أيام من انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار، أعلنت شركة ((جنرال أتلانتيك)) أنها ستفتتح مكتبًا في المملكة، وهو أول فرع لها في الشرق الأوسط، بينما قيل إن ((باركليز)) تفكر في إعادة دخول المملكة بعد عقد من انسحابها. كما تخطط الشركة المقرضة لتوسيع فريقها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي وأبوظبي، بالإضافة إلى الرياض. في الوقت نفسه، أعلنت شركة المدفوعات ((فيزا)) عن افتتاح مركز ابتكار في العاصمة السعودية، وهو المركز الرابع لها على مستوى العالم.
وفي الأسبوع الماضي أيضا، حصلت شركة ((بلاك روك)) على موافقة لإنشاء مقرها الإقليمي في الرياض. وكشفت شركة ((جولدمان ساكس)) عن خططها لإنشاء فرع جديد في المركز المالي بالمدينة، مما يعزز حضورها في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس التنفيذي لـ((جولدمان ساكس))، ديفيد سولومون، في مقابلة حصرية على هامش المؤتمر: ((كنت أحضر هذا الحدث وأشاهد التقدم هنا، وكان التقدم ذا مغزى)). كما يعمل بنك ((جولدمان ساكس)) على جمع صندوق يركز على الشرق الأوسط.
علامة فارقة
قالت ((بلومبرج)): ((هذه الموجة تؤكد أيضًا أن السعوديين قد تجاوزوا علامة فارقة في سباقهم لجذب الشركات الأجنبية)). ولفت وزير الاستثمار خالد الفالح إلى أن المملكة منحت 540 ترخيصًا للمقر الإقليمي قبل هدف 2030، البالغ 500 ترخيص.
السعودية وسباق جذب الشركات الأجنبية
- تخفيض الاستثمارات العالمية الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة
- تغيير في العلاقات الاستثمارية بين الصندوق وعمالقة وول ستريت
- خطة التحول السعودية تجذب الشركات العالمية
- 540 ترخيصا للمقار الإقليمية للشركات، وهو أعلى من هدف 2030

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