تراجع الفائدة على أذون اليورو 0.25%

(MENAFN
- Al-Borsa News) باع البنك المركزي
أذون خزانة باليورو أجل عام بقيمة 642.8 مليون يورو، وانخفض متوسط العائد المرجح عى الأذون المقبولة بمقدار 0.25% عن العطاء الأخير في أغسطس، ليصل إلى 3.5%.
ويأتى ذلك لسداد قيمة أذون مُستحقة غدًا، بقيمة 656.7 مليون يورو، بمتوسط سعر فائدة 4%، والتي أُصدرت في 7 نوفمبر الماضى.
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وتلقى البنك المركزى عروضا بقيمة 922 مليون يورو وهو أعلى مستوى منذ 2014.
وواظب البنك المركزى خلال السنوات الأخيرة على طرح أذون خزانة أجل عام مقومة باليورو مرتين سنويًا، في أغسطس ونوفمبر، بقيمة تتجاوز 600 مليون يورو في كل طرح.
وأعلن مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة خلال العام الجاري بمقدار 0.25%، حيث تراجعت إلى 3.25% على الودائع، و3.4% على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، و3.65% على تسهيل الإقراض الهامشي.
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