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تراجع الفائدة على أذون اليورو 0.25%

11/4/2024 11:17:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) باع البنك المركزي أذون خزانة باليورو أجل عام بقيمة 642.8 مليون يورو، وانخفض متوسط العائد المرجح عى الأذون المقبولة بمقدار 0.25% عن العطاء الأخير في أغسطس، ليصل إلى 3.5%.

ويأتى ذلك لسداد قيمة أذون مُستحقة غدًا، بقيمة 656.7 مليون يورو، بمتوسط سعر فائدة 4%، والتي أُصدرت في 7 نوفمبر الماضى.

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وتلقى البنك المركزى عروضا بقيمة 922 مليون يورو وهو أعلى مستوى منذ 2014.

وواظب البنك المركزى خلال السنوات الأخيرة على طرح أذون خزانة أجل عام مقومة باليورو مرتين سنويًا، في أغسطس ونوفمبر، بقيمة تتجاوز 600 مليون يورو في كل طرح.

وأعلن مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي، تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة خلال العام الجاري بمقدار 0.25%، حيث تراجعت إلى 3.25% على الودائع، و3.4% على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، و3.65% على تسهيل الإقراض الهامشي.


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