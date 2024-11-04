مصر تسدد 818 مليون دولار لصندوق النقد الشهر الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) ستسدد مصر نحو 818 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولى خلال الشهر الحالى بحسب جدول أقساط ديون مصر للصندوق.

وسددت الحكومة بالفعل 259 مليون دولار عمولات ورسوم إضافية وفوائد حل أجلها للصندوق فى 1 نوفمبر، وتستعد لسداد 559 مليون دولار أخرى فى يومى 11 و13 نوفمبر المقبلين، أقساط قروض عن برامج التسهيل الممدد الذى أبرمته مصر فى 2016، وبرنامج الدعم السريع الذى حصلت عليه بالتزامن مع جائحة كورونا.

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وتصل أرصدة القروض القائمة لمصر من صندوق النقد نحو 484% من حصتها فى الصندوق وهى بين أعلى 5 دول فى العالم بحسب بيانات الصندوق الربع السنوية.

وتبدأ بعثة الصندوق إلى مصر اليوم المراجعة الرابعة للاقتصاد المصرى وسط مناقشات حول مد آجال تنفيذ بعض الإصلاحات لتخفيف الآثار المجتمعية، وحال إقرار المراجعة تحصل مصر على 1.3 مليار دولار من برنامج التسهيل الائتمانى الممدد المبرم فى 2022، بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة سيناقشها الصندوق الأسبوع المقبل.

ويتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير الراصد المالى أن يتراجع دين الحكومة العامة لمصر إلى 84.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى مقابل 90.5% فى العام المالى الماضى على أن يصل إلى 79.1% فى العام المالى 2026.

وقدر الصندوق أن إنفاق الحكومة العامة للناتج المحلى سيرتفع إلى 27.7% مقابل 26.8% العام المالى الماضى على أن يصل إلى 27.6% فى العام المالى 2026، ونحو 26.3% فى العام المالى 2027.

وقال إن عجز موازنة الحكومة العامة سيرتفع إلى 9.1% من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى مقابل 6.6% تقديراته للعام المالى الماضى.

وتوقع أن ينخفض الفائض الأولى إلى 3.8% من الناتج المحلى مقابل 5.6% فى العام المالى الماضى.