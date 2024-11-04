سى آى كابيتال تطلق صندوق قطاعى سى آى سيكتور متعدد الإصدارات

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت شركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق صندوق قطاعى“سى آى سيكتور” متعدد الإصدارات.

وقالت الشركة فى بيان لها، إنه من المقرر إطلاق الصندوق بحلول 11 نوفمبر الجارى ليستثمر فى الأسهم القطاعية، على أن يتم فتح باب الاكتتاب على مدار شهرين.

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وسيقوم الصندوق بإطلاق 5 إصدارات، الأول تستهدف أسهم العقارات باسم“سى آى عقارات وبناء”، والثانى تستهدف أسهم التكنولوجيا“سى آى تكنولوجيا واتصالات”، والثالث“سى آى تصدير”، والإصدار الرابع“سى آى استهلاكي”، وأخيرًا“سى آى مال ومدفوعات رقمية”.

وسيتيح الصندوق الشراء والاسترداد اليومي، ويأتى كأولى الصناديق القطاعية فى السوق المصري، حيث يتيح للمستثمرين حرية اختيار القطاعات الأكثر جاذبية لهم فى سوق الأسهم.

حققت شركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول ارتفاعاً فى الإيرادات بنسبة 51% على أساس سنوى لتسجل 159 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، فيما سجل إجمالى حجم الأصول المدارة 66.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2024، بنمو سنوى قدره 20%.