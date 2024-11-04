سى آى كابيتال تطلق صندوق قطاعى سى آى سيكتور متعدد الإصدارات

(MENAFN
- Al-Borsa News) حصلت شركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق صندوق قطاعى“سى آى سيكتور” متعدد الإصدارات.
وقالت الشركة فى بيان لها، إنه من المقرر إطلاق الصندوق بحلول 11 نوفمبر الجارى ليستثمر فى الأسهم القطاعية، على أن يتم فتح باب الاكتتاب على مدار شهرين.
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وسيقوم الصندوق بإطلاق 5 إصدارات، الأول تستهدف أسهم العقارات باسم“سى آى عقارات وبناء”، والثانى تستهدف أسهم التكنولوجيا“سى آى تكنولوجيا واتصالات”، والثالث“سى آى تصدير”، والإصدار الرابع“سى آى استهلاكي”، وأخيرًا“سى آى مال ومدفوعات رقمية”.
وسيتيح الصندوق الشراء والاسترداد اليومي، ويأتى كأولى الصناديق القطاعية فى السوق المصري، حيث يتيح للمستثمرين حرية اختيار القطاعات الأكثر جاذبية لهم فى سوق الأسهم.
حققت شركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول ارتفاعاً فى الإيرادات بنسبة 51% على أساس سنوى لتسجل 159 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، فيما سجل إجمالى حجم الأصول المدارة 66.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2024، بنمو سنوى قدره 20%.
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