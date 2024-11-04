انخفاض طفيف للذهب عند الإغلاق رغم خسائر الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في ختام تعاملات
الإثنين، على الرغم من تراجع قيمة الدولار، وفي ظل حالة من القلق والترقب بين المستثمرين قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% أو نحو 3 دولارات إلى 2746.20 دولار للأوقية.
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وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.40% إلى 103.89 نقطة، في تمام الساعة 11:03 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وتنطلق، الثلاثاء، عملية التصويت الرئيسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي تشهد منافسة متقاربة للغاية بين المرشح الجمهوري“دونالد ترامب” ومنافسته الديمقراطية“كامالا هاريس”، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
كما يعقد الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، اجتماعه لمناقشة الفائدة، وتشير أداة“فيد ووتش” إلى أن المستثمرين يرون احتمالًا بنسبة 98% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمالًا بنسبة 2% لتثبيتها.
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