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انخفاض طفيف للذهب عند الإغلاق رغم خسائر الدولار

11/4/2024 11:17:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في ختام تعاملات الإثنين، على الرغم من تراجع قيمة الدولار، وفي ظل حالة من القلق والترقب بين المستثمرين قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% أو نحو 3 دولارات إلى 2746.20 دولار للأوقية.

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وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.40% إلى 103.89 نقطة، في تمام الساعة 11:03 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنطلق، الثلاثاء، عملية التصويت الرئيسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي تشهد منافسة متقاربة للغاية بين المرشح الجمهوري“دونالد ترامب” ومنافسته الديمقراطية“كامالا هاريس”، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

كما يعقد الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، اجتماعه لمناقشة الفائدة، وتشير أداة“فيد ووتش” إلى أن المستثمرين يرون احتمالًا بنسبة 98% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمالًا بنسبة 2% لتثبيتها.

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