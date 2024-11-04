بدوى: إطلاق ورقة سياسات تحفيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر الأسبوع الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس كريم بدوي، البترول والثروة المعدنية، إنه من المخطط إطلاق ورقة سياسات تحفيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر، بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في قطاعات الزيت والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وذلك خلال فعاليات ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) المنعقد من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري.

وذكرت وزارة البترول -في بيان مساء اليوم الاثنين- أن الوزير عقد جلسة مباحثات مع باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة ((توتال إنيرجيز)) العالمية.

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وشهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال وخطط الشركة الاستثمارية المستهدفة خلال الفترة المقبلة في أنشطة البحث والتنقيب وإنتاج البترول والغاز، وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج بمنطقة تنمية باشروش التابعة للشركة، وموقف مساهمة شركة توتال إنيرجيز في محطة إسالة الغاز بإدكو، وكذلك موقف توسع شركة توتال في نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.

كما تطرق اللقاء إلى رغبة الشركة في الحصول على مناطق استكشافية جديدة بالبحر المتوسط، في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز موقف الشراكة التي عقدتها ((توتال إنيرجيز)) مؤخراً مع ((أدنوك)) الإماراتية في مصر، بهدف التوسع في إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية في مصر وإفريقيا.

وتطرق اللقاء كذلك إلى موقف سداد مستحقات الشركة، ولا سيما في ضوء حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخراً، والتي تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، مما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالي في سداد جزء من مستحقات الشركاء.

من جانبه، أشار الوزير إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية نجحت خلال الشهور القليلة الماضية في تطبيق بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء، ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد.

وناقش الجانبان كذلك آخر المستجدات بشأن موقف الهيكل التجاري لتنمية حقل كورونوس القبرصي المزمع تنميته مناصفة بين شركتي توتال وإيني، وسبل ربط الحقل بالتسهيلات المصرية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين القبرصي والمصري والشركات المشاركة في تنمية الحقل.