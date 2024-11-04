شركة ناشئة تحصل على تمويل بقيمة 400 مليون دولار من أمازون وأوبن إيه آي

(MENAFN
- Al-Borsa News) حصلت“فيزيكال إنتليجانس-Physical Intelligence” على تمويل بقيمة 400 مليون دولار من“أمازون” و”أوبن إيه آي” وشركات رأس المال المغامر مثل“لوكس كابيتال”.
وحسبما نقلت وكالة“رويترز”، حصلت الشركة الناشئة التي تعمل على تطوير برامج الروبوتات على تقييم بقيمة ملياري دولار في جولة التمويل الأخيرة.
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وتعمل الشركة الناشئة بشكل أساسي في تطوير برامج تعمل على أي روبوت، بدلًا من تطوير برنامج لكل مهمة، وهو ما يجذب شركات التكنولوجيا الأخرى للمراهنة على مستقبل الشركة.
ويأتي ذلك بعدما نشرت الشركة ورقة بحثية الأسبوع الماضي كشفت عن برنامجها“باي زيرو- pi-zero” والذي مكَّن الروبوتات من أداء العديد من المهام المنزلية، بدلًا من تطوير برنامج لكل مهمة بشكل منفصل.
وتستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة مثل“أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” مليارات الدولارات سنويًا لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وتتوقع شركة رأس المال المغامر”آسيل- Accel” أن يصل حجم تمويل شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى 79.2 مليار دولار بحلول نهاية 2024.
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