شركة ناشئة تحصل على تمويل بقيمة 400 مليون دولار من أمازون وأوبن إيه آي

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت“فيزيكال إنتليجانس-Physical Intelligence” على تمويل بقيمة 400 مليون دولار من“أمازون” و”أوبن إيه آي” وشركات رأس المال المغامر مثل“لوكس كابيتال”.

وحسبما نقلت وكالة“رويترز”، حصلت الشركة الناشئة التي تعمل على تطوير برامج الروبوتات على تقييم بقيمة ملياري دولار في جولة التمويل الأخيرة.

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وتعمل الشركة الناشئة بشكل أساسي في تطوير برامج تعمل على أي روبوت، بدلًا من تطوير برنامج لكل مهمة، وهو ما يجذب شركات التكنولوجيا الأخرى للمراهنة على مستقبل الشركة.

ويأتي ذلك بعدما نشرت الشركة ورقة بحثية الأسبوع الماضي كشفت عن برنامجها“باي زيرو- pi-zero” والذي مكَّن الروبوتات من أداء العديد من المهام المنزلية، بدلًا من تطوير برنامج لكل مهمة بشكل منفصل.

وتستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة مثل“أمازون” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” مليارات الدولارات سنويًا لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وتتوقع شركة رأس المال المغامر”آسيل- Accel” أن يصل حجم تمويل شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى 79.2 مليار دولار بحلول نهاية 2024.