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النفط العراقية تعلن حفر واستصلاح 15 بئرًا خلال أكتوبر الماضي

11/4/2024 11:17:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة الحفر التابعة لوزارة النفط بالعراق، اليوم الاثنين، حفر واستصلاح 15 بئرًا نفطية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح وكيل مدير عام شركة الحفر كاظم حبش خليف -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- أن الشركة تمكنت من حفر 4 آبار نفطية جديدة واستصلاح 11 بئرًا أخرى، موزعةً على عدة حقول نفطية في البلاد.

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وقال إن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الشركة بتعزيز الإنتاج النفطي والالتزام بالخطط الزمنية المحددة، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز قطاع النفط في العراق، بالتعاون مع الشركات النفطية الوطنية والعالمية.

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