النفط العراقية تعلن حفر واستصلاح 15 بئرًا خلال أكتوبر الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة الحفر التابعة لوزارة النفط بالعراق، اليوم الاثنين، حفر واستصلاح 15 بئرًا نفطية خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح وكيل مدير عام شركة الحفر كاظم حبش خليف -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- أن الشركة تمكنت من حفر 4 آبار نفطية جديدة واستصلاح 11 بئرًا أخرى، موزعةً على عدة حقول نفطية في البلاد.
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وقال إن هذه الإنجازات تأتي في إطار التزام الشركة بتعزيز الإنتاج النفطي والالتزام بالخطط الزمنية المحددة، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز قطاع النفط في العراق، بالتعاون مع الشركات النفطية الوطنية والعالمية.
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